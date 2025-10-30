Društvo

Završeno još jedno beogradsko takmičenje u „Eko-kvizu“, republičko finale u novembru

V.N.

30. 10. 2025. u 15:00

U SREDU, 29. oktobra završeno je takmičenje beogradskih osnovaca u sada već tradicionalnom takmičenju „Eko-kviz“ u organizaciji JKP „Gradska čistoća“ Beograd, u kojem su učestvovale ekipe učenika viših razreda tri beogradske osnovne škole, „Jelena Ćetković“, „Ivan Goran Kovačić“ i „Ćirilo i Metodije“.

Foto: Arhiva Gradska Čistoća

Pobednička ekipa iz OŠ „Ivan Goran Kovačić“ nastupiće krajem novembra meseca u finalu republičkog takmičenja, u Vršcu, ovogodišnjem gradu-domaćinu takmičenja na republičkom nivou. Pored beogradskih i vršačkih osnovaca, u igrama i kvizu znanja na nivou republike okušaće se  i škole pobednice iz Gornjeg Milanovca i Zrenjanina.  

JKP „Gradska čistoća“ Beograd ovo značajno ekološko takmičenje organizuje od 2014. godine uz podršku Skupštine grada Beograda, Ministrastva zaštite životne sredine i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. Preduzeće i ove godine nastavlja uspešnu tradiciju organizovanja nadmetanja učenika viših razreda osnovnih škola sprovodeći sportsko-edukativno, nagradno nadmetanje školaraca u znanju o veoma važnim ekološkim temama, kako u beogradskim osnovnim školama, tako i u školama širom Srbije.

Foto: Arhiva Gradska Čistoća

Ovim je značaj takmičenja podignut na viši, državni nivo, na šta su zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje JKP „Gradska čistoća“ Beograd  posebno ponosni.

Foto: Arhiva Gradska Čistoća

Preduzeće će nastaviti i u budućnosti da organizuje atraktivne edukativne kampanje poput „Eko- kviza“, posebno za naše najmlađe sugrađane i školarce, koji su uvek u fokusu Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, imajući u vidu da su značaj zaštite životne sredine i ekologije i dalje teme o kojima se najviše govori, i na koje je usmerena najveća pažnja javnosti.


 

