Završeno još jedno beogradsko takmičenje u „Eko-kvizu“, republičko finale u novembru
U SREDU, 29. oktobra završeno je takmičenje beogradskih osnovaca u sada već tradicionalnom takmičenju „Eko-kviz“ u organizaciji JKP „Gradska čistoća“ Beograd, u kojem su učestvovale ekipe učenika viših razreda tri beogradske osnovne škole, „Jelena Ćetković“, „Ivan Goran Kovačić“ i „Ćirilo i Metodije“.
Pobednička ekipa iz OŠ „Ivan Goran Kovačić“ nastupiće krajem novembra meseca u finalu republičkog takmičenja, u Vršcu, ovogodišnjem gradu-domaćinu takmičenja na republičkom nivou. Pored beogradskih i vršačkih osnovaca, u igrama i kvizu znanja na nivou republike okušaće se i škole pobednice iz Gornjeg Milanovca i Zrenjanina.
JKP „Gradska čistoća“ Beograd ovo značajno ekološko takmičenje organizuje od 2014. godine uz podršku Skupštine grada Beograda, Ministrastva zaštite životne sredine i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. Preduzeće i ove godine nastavlja uspešnu tradiciju organizovanja nadmetanja učenika viših razreda osnovnih škola sprovodeći sportsko-edukativno, nagradno nadmetanje školaraca u znanju o veoma važnim ekološkim temama, kako u beogradskim osnovnim školama, tako i u školama širom Srbije.
Ovim je značaj takmičenja podignut na viši, državni nivo, na šta su zaposleni u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje JKP „Gradska čistoća“ Beograd posebno ponosni.
Preduzeće će nastaviti i u budućnosti da organizuje atraktivne edukativne kampanje poput „Eko- kviza“, posebno za naše najmlađe sugrađane i školarce, koji su uvek u fokusu Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, imajući u vidu da su značaj zaštite životne sredine i ekologije i dalje teme o kojima se najviše govori, i na koje je usmerena najveća pažnja javnosti.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)