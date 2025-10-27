STIŽE NAM POZNO MIHOLJSKO LETO: RHMZ objavio detaljnu prognozu i najavio početak "zlatne jeseni"
UJUTRU i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom.
Tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severni i severozapadni koji će na istoku biti povremeno i jak, od sredine dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. Krajem dana na severu novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije.
Od srede početak poznog Miholjskog leta
U utorak (28.10.) i dalje prohladno, ujutro i pre podne uz prestanak padavina. Tokom dana razvedravanje uz umeren i jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama.
Zatim do kraja oktobra (od 29.10.) i početkom novembra malo i umereno oblačno i uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, ali i sve toplije pa se ponovo očekuju dani sa mmaksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 22 stepena koji se mogu okarakterisati kao pozno Miholjsko leto ili "zlatna jesen".
Kratkotrajna kiša biće veoma retka (izolovana) pojava samo u petak i subotu (31.10- 01.11.).
