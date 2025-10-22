Društvo

KAKAV KOLAPS OD RANOG JUTRA: Ovde se čeka i do šest sati

В.Н.

22. 10. 2025. u 08:26

PREMA informacijama Uprave granične Policije na izlaznim terminalima graničnih prelaza teretna vozila čekaju po nekoliko sati.

КАКАВ КОЛАПС ОД РАНОГ ЈУТРА: Овде се чека и до шест сати

Foto: Novosti

Na prelazu Sremska Rača teretnjaci se zadržavaju dva sata, na Kelebiji tri sata, dok na prelazu Šid čekaju pet, a na Batrovcima šest sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navode iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama.

- Saobraćaj će se danas odvijati uz uglavnom povoljne vremenske prilike, dok u jutarnjim časovima magla može otežavati vidljivost na putevima u planinskim predelima i uz rečne tokove - navodi AMSS.

AMSS skreće pažnju i na moguće odrone na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure. 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 40%