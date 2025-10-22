KAKAV KOLAPS OD RANOG JUTRA: Ovde se čeka i do šest sati

PREMA informacijama Uprave granične Policije na izlaznim terminalima graničnih prelaza teretna vozila čekaju po nekoliko sati.

Foto: Novosti

Na prelazu Sremska Rača teretnjaci se zadržavaju dva sata, na Kelebiji tri sata, dok na prelazu Šid čekaju pet, a na Batrovcima šest sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navode iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama.

- Saobraćaj će se danas odvijati uz uglavnom povoljne vremenske prilike, dok u jutarnjim časovima magla može otežavati vidljivost na putevima u planinskim predelima i uz rečne tokove - navodi AMSS.

AMSS skreće pažnju i na moguće odrone na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure.

