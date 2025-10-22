KAKAV KOLAPS OD RANOG JUTRA: Ovde se čeka i do šest sati
PREMA informacijama Uprave granične Policije na izlaznim terminalima graničnih prelaza teretna vozila čekaju po nekoliko sati.
Na prelazu Sremska Rača teretnjaci se zadržavaju dva sata, na Kelebiji tri sata, dok na prelazu Šid čekaju pet, a na Batrovcima šest sati.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navode iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama.
- Saobraćaj će se danas odvijati uz uglavnom povoljne vremenske prilike, dok u jutarnjim časovima magla može otežavati vidljivost na putevima u planinskim predelima i uz rečne tokove - navodi AMSS.
AMSS skreće pažnju i na moguće odrone na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SAVETUJE SE OPREZ: AMSS izdao upozorenje vozačima, evo gde je jutros najgore
21. 10. 2025. u 07:23
OGLASIO SE AMSS: Ako krećete na put, ovo morate da znate
18. 10. 2025. u 18:32
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)