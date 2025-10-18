SPREMITE KIŠOBRANE: Ovo je najniža temperatura
U SRBIJI će danas u prepodnevnim časovima biti mestimično sa slabom kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Prema prognozi RHMZ, na severu Vojvodine biće suvo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno.
Duvaće slab i umeren vetar, na severu ponegde kratkotrajno i jak severozapadni, dok će se temperature kretati od četiri do 17 stepeni.
U Beogradu se na širem području grada očekuje moguća slaba kiša, a od sredine dana moguće je postepeno razvedravanje i najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
