ŠOK PROGNOZA DO KRAJA OKTOBRA: Evo šta stiže u Srbiju

MIHOLjSKO leto, najavljeno za period druge dekade oktobra, kada smo ga očekivali, definitivno je "otkazano", i sa maksimalnih 20 stepeni nalazimo se u periodu takozvane Miholjske jeseni

Foto: Tanjug

Prema najnovijoj prognozi pojedinih meteoroloških modela, postoji velika šansa da maksimalna temperatura vazduha u trećoj dekadi dostigne 25 stepeni, lokalno i stepen, dva više.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Blic" da su se na mapi srednjoročnog ECMWF modela vratile nijanse crvene boje, da trenutno deluje da se afrički vazduh ponovo budi nakon mesec dana pauze i da će zahvatiti veći deo Evrope uključujući našu zemlju.

"Početkom meseca na mapama se isticala plava boja, odnosno, zahlađenje. Prvi put se pojavljuje da će od 20 - 21. oktobra doći do porasta temperatura. Očekujem da temperature budu preko 20 stepeni i stabilizaciju vremena. Da li će Miholjsko leto trajati pet ili sedam dana, videćemo, a nakon toga bi trebalo da zahladi", kaže Ivan Ristić.

Meteorolog objašnjava da je sada anticiklon iznad Velike Britanije, ali da će potpuno oslabiti, nestaće, krenuće zatim serija ciklona sa Atlantika i oni bi trebali da donesu mini Miholjsko leto, odnosno otopljenje.

Kišne epizode i stabilizacija

"Skoro do 20. oktobra imaćemo svežije vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 14 do 18 i 20 stepeni. U petak 17. oktobra, posle podne, i u subotu pre podne biće kiše. Pred nama su dve ili tri epizode kiše, druga je verovatno između ponedeljka i utorka, a do 21. oktobra očekujem i treću. Padavine će trajati jedan dan, zatim pauza do dva dana i ponovo kiša, a posle toga sledi stabilizacija, biće manje kiše, više sunca i toplije, do 25 stepeni", objašnjava Ristić.

(Blic)