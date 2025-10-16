SVI DETALJI VOZA BEOGRAD - BUDIMPEŠTA! Cena karte u oba smera, kako da stignete, ali i celokupan red vožnje

IZ Beograda, voz kreće i u 12 časova i 14 časova, a do konačne destinacije, uz presedanja, stiže u 18.14 časova i 21.14.

Preduzeće ''Srbijavoz'' saopštilo je danas da se uspostavljanjem saobraćaja do Subotice otvorila mogućnost putovanja do Budimpešte, koje se realizuje uz dva presedanja i to u stanicama Subotica i Segedin.

Putnici koji se opredele za ovaj način putovanja, vozne karte mogu kupiti po specijalnim ponudama koje važe za 2. razred - cena na relaciji Subotica–Budimpešta je 19 evra, a karte na relaciji Novi Sad - Budimpešta mogu se kupiti po ceni od 28 evra.

Neophodna i rezervacija

Cena za kartu Beograd Centar–Budimpešta je 32 evra.

Pored vozne karte, putnici treba da obezbede za putovanje i rezervaciju mesta, koja na relaciji Beograd Centar – Subotica iznosi 120 dinara, a za vozove na relaciji Segedin – Budimpešta 3 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Isti uslovi za cene voznih karata i rezervacije mesta važe i u obrnutom smeru.

Kako navode u saopštenju, veze vozova na relaciji Beograd Centar – Budimpešta Nyugati su: Beograd Centar (6.00) – Subotica (7.19) /presedanje Subotica/ voz broj 7303 Subotica (7.37) – Segedin (9.02) /presedanje Segedin/ IC voz broj 737 Segedin (9.44) – Budapest Nyugati (12.14).

Detaljan raspored

Veze vozova na relaciji Budapest Nyugati – Beograd Centar su: Budapest Nyugati (5.35) – Segedin (8.16) /presedanje Segedin/ voz broj 7302 Segedin (8.58) – Subotica (10.24) /presedanje Subotica/ ic voz broj 547 Subotica (12.00) – Beograd Centar (13.19).



Putnički vozovi počeli su 8. oktobra u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica.

Vozovi će saobraćati brzinom od 200 kiliometara na čas, dok se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija u skladu sa zahtevima i potrebama privrede.

Na navedenoj relaciji organizovan je saobraćaj "Inter City" (SOKO) i "Inter Regio" putničkih vozova.