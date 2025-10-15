ČESTICA POJASA PRESVETE BOGORODICE STIGLA U PETROVARADIN: Veruje se da ima veliku i čudotvornu moć (VIDEO)
ČESTICA časnog pojasa Presvete Bogorodice stigla je u Petrovaradin sa Svete Gore, a vernici će tu moći da se poklone ovoj relikviji do 19. oktobra.
U Pokrovsku crkvu u Petrovaradinu stigla je čestica časnog pojasa Presvete Bogorodice, svetinja od izuzetnog značaja za pravoslavne vernike. Ovaj događaj obeležava desetu godišnjicu osvećenja crkve i njenu hramovnu slavu, a vernici će imati priliku da se poklone ovoj relikviji do 19. oktobra.
U okviru hramovne slave, 18. oktobra u 18 časova, u Pokrovskoj crkvi biće služena Sveta Tajna jeloosvećenja. Vernici su pozvani da prisustvuju ovom značajnom događaju, a sveti pojas, koji se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, vekovima je simbol isceljenja i zaštite.
Šta je časni pojas Presvete Bogorodice
Časni pojas Presvete Bogorodice ima duboko duhovno i istorijsko značenje za pravoslavne hrišćane. Prema predanju, pojas je načinila i nosila sama Bogorodica, a tokom vekova je bio čuvan, otiman i darivan, ali i korišćen u trenucima velikih iskušenja, poput epidemija i ratova. Njegova čestica sada pruža priliku vernicima u Petrovaradinu da se povežu sa ovom svetinjom i dobiju duhovnu utehu i snagu.
Časni pojas simbolizuje zaštitu i isceljenje. Prema predanju, Bogorodica se pojavila u Carigradu 911. godine, raširivši svoj pokrov nad vernicima, čime je simbolično pokazala svoju brigu za sve koji joj se obraćaju.
Pojas, načinjen od kamilje dlake, vekovima je bio predmet dubokog poštovanja i čuvan je u različitim delovima sveta, uključujući i Srbiju, gde ga je knez Lazar darovao manastiru Hilandar.
Gde se danas nalazi
Danas se najveći deo časnog pojasa čuva u manastiru Vatoped, a osveštane pamučne trake, koje se svakodnevno šalju širom sveta, koriste se kao simbol duhovne pomoći. Vernici veruju da ove trake pomažu u isceljenju i donošenju nade, posebno u trenucima bolesti i iščekivanja poroda.
(Blic/ RTV)
