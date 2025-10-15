VOZAČI OPREZ: Utoku su radovi na petlji "Šimanovci"
U TOKU su radovi na državnom putu I A reda broj 3, petlja Šimanovci saopštilo je JP Putevi Srbije.
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da se od 15.10. do 18.10.2025.godine. u toku svetlog dela dana, izvode radovi na uređenju bankine na državnom putu I A reda broj 3, petlja Šimanovci.
U zoni izvođenja radova saobraćaj će biti ručno regulisan sa naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
ZADRŽAVANjA VOZILA NA NAPLATNIM STANICAMA
JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.
Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
