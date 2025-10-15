Društvo

VOZAČI OPREZ: Utoku su radovi na petlji "Šimanovci"

Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 12:04

U TOKU su radovi na državnom putu I A reda broj 3, petlja Šimanovci saopštilo je JP Putevi Srbije.

Nikola Fifić

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da se od 15.10. do 18.10.2025.godine. u toku svetlog dela dana, izvode radovi na uređenju bankine na državnom putu I A reda broj 3, petlja Šimanovci.

U zoni izvođenja radova saobraćaj će biti ručno regulisan sa naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

ZADRŽAVANjA VOZILA NA NAPLATNIM STANICAMA

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.

Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

