ODLOŽITE PUT KA OVIM DELOVIMA SRBIJE: Upozorenje AMSS vozačima - pored snega na putevima još jedna opasna pojav

VOŽNjU će danas u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika otežavati snežne padavine koje su praćene vetrom i poledicom, dok će vidljivost zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima, ali i na putevima u nižim predelima biti slabija, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a apeluju na vozače da se uzdrže se i odlože putovanje u ova planinska područja jer zbog obilnih snežnih padavina u prvim danima jeseni vožnja može biti teža i neizvesna.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nevena Damjanović iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) rekla je danas da je situacija na putevima u Srbiji bolja u poređenju sa jučerašnjim danom, ali da ne treba zanemariti da ima i dalje kiše, a mestimično i snega u planinskim predelima.

- Ali ipak su onako pravi zimski uslovi vožnje kakve smo juče imali, kada je zaista bilo dosta problema i na glavnim putnim pravcima, magistralnim putevima, isto tako i onim većim, višim planinskim predelima na putevima trećeg prioriteta - rekla je Damjanović za Tanjug.

Ako idete ka planinama jedna stvar obavezna

Istakla je da AMSS preporučuje svim vozačima da se, ukoliko planiraju putovanje, drže puteva prvog prioriteta, a da ukoliko je neophodno da idu u planinske predele, u tom slučaju imaju zimsku opremu.

- Snega na kolovozu i dalje ima na području jugozapadne, zapadne, jugoistočne Srbije. Tačnije, deonice gde ima i više snega i gde je zaista potrebna kompletna zimska oprema jesu upravo deonice koje vode ka tom delu jugozapadne i centralne Srbije. To pre svega važi za predele Ivanjice, Peštera, Sjenice, gde ima snega zaista dosta - navela je Damjanović.

Govoreći o putevima na području Zlatibora, Valjeva, Divčibara, zatim Prevoja, Čestobrodica koji vodi od Paraćina ka Zaječaru, rekla je da se na ovim putevima saobraćaj sada odvija negde usporeno, ali bez većih poteškoća.

Podsetila je da lanci nisu zakonski obavezni kao ni zimski pneumatici, već da naš Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže da su od 1. novembra do 1. aprila vozači dužni da ih imaju, ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

- Međutim, s obzirom na ovakve uslove kao što smo imali juče i s obzirom na temperature koje su niže, zaista oni koji idu u te više planinske predele moraju imati zimsku opremu, a nisu obavezni u ovakvim uslovima u gradskim sredinama - navela je Damjanović.

Ona je naglasila da je povećan broj poziva AMSS-u, a da ih najviše ima upravo o stanju na putevima.

- Mi ovom prilikom apelujemo na vozače da se pre puta zaista informišu o tome da li je taj putni pravac prohodan, da li treba da koriste možda neki obilazni put. Ima zaista dosta poziva, pored tog stanja na putevima, ima dosta poziva i za pomoć na putu, tu su naše intervencije koje rade usluge šlepovanja i pomoći na putu. I pored toga, zaista interesovanje postoji i za radove, koje su deonice pod radovima i da li treba možda koristiti obilazne puteve - navela je Damjanović.

Magla stvara dodatan problem

Ona je napomenula da je u ranim jutarnjim ili večernjim časovima vidljivost smanjena i da ima magle, te je naglasila da i zbog toga, ali i zbog nižih temperatura, uvek treba držati to bezbedno odstojanje.

- Ukoliko naiđemo na područje gde je zaista vidljivost na nekih 50 metara, onda treba koristiti i svetla za maglu, vozila koja imaju svetla za maglu. Ukoliko je baš gusta magla, treba koristiti i sva četiri pokazivača pravca, kako bi bili vidljivi u vožnji. I ono što svakako jeste važno - da drže bezbedno odstojanje, kako bi mogli bezbedno da reaguju usled nekog nepredviđenog zastoja i generalno - rekla je Damjanović.

