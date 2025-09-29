"BLOKADE NE DONOSE REŠENJA, VEĆ PRODUBLJUJU PROBLEME": Piroćanka uputila jasnu poruku (VIDEO)
VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.
- Srbija i Pirot danas se bore protiv blokada bez obzira na kišu, vremenske uslove. Pravo na slobodu kretanja, razvoj i saradnju nije privilegija, već osnovna ljudska i državna stvar. Blokade ne donose rešenja, već produbljuju probleme. Zato se Srbija sada bori za nezavisnost, gradi mostove, teži ka dijalogu, a ne nasilju - rekla je jedna građanka Pirota.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"BROJEVI SU NEUMOLjIVI" Vučević: Na skupovima protiv blokada građani rekli dosta
29. 09. 2025. u 10:53
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)