"BLOKADE NE DONOSE REŠENJA, VEĆ PRODUBLJUJU PROBLEME": Piroćanka uputila jasnu poruku (VIDEO)

29. 09. 2025. u 13:13

VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.

БЛОКАДЕ НЕ ДОНОСЕ РЕШЕЊА, ВЕЋ ПРОДУБЉУЈУ ПРОБЛЕМЕ: Пироћанка упутила јасну поруку (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Srbija i Pirot danas se bore protiv blokada bez obzira na kišu, vremenske uslove. Pravo na slobodu kretanja, razvoj i saradnju nije privilegija, već osnovna ljudska i državna stvar. Blokade ne donose rešenja, već produbljuju probleme. Zato se Srbija sada bori za nezavisnost, gradi mostove, teži ka dijalogu, a ne nasilju - rekla je jedna građanka Pirota.

