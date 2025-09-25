G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

POVODOM svog velikog jubileja, 80 godina postojanja, kompanija Galenika je predstavila film „Projekat G80“ i time je na originalan način dočarala značaj najstarije farmaceutske kompanije u Srbiji kroz vreme, sve do danas.

Za samo četiri nedelje, film o tajanstvenoj formuli G80 (Galenika 80) privukao je više od 1,7 miliona pregleda na Youtube kanalu i pokrenuo brojne diskusije na društvenim mrežama. Za uspeh ove dokumentarne fikcije zaslužni su spoj istorije, tradicije, misterije i inovacija. Arhivski snimci u kombinaciji sa kreativnim narativom bili su okidač za evociranje uspomena, ali i potvrda da je Galenika bila brend od poverenja za brojne generacije u Srbiji i regionu.

- Osnivači Galenike su verovali da nauka i saosećanje mogu da oblikuju zdraviji svet. Zahvaljujući viziji, istrajnosti i našoj posvećenosti ljudima i zdravlju, tokom svih ovih godina, našu misiju ispunjavamo kroz generacije. Svet medicine i farmacije se danas menja brže nego ikada, a mi smo odlučni da nastavimo da stvaramo budućnost koju karakterišu hrabrost, inovacije, odgovornost i humanost - izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije Galenika.

Film „Projekat G80“ kreativno osvetljava inovativni duh koji definiše Galeniku kao kompaniju i jednog od lidera farmacije u Srbiji, ali i u regionu. To je metafora koja spaja prošlost i sadašnjost i simboliše posvećenost stalnom razvoju i pomeranju granica.

Ceo film možete da pogledate na sledećem linku.