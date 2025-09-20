USVOJEN PRAVILNIK: Senzori za merenje šećera o trošku RFZO i za starije od 18 godina

SENZORI su do sada o trošku RFZO bili obezbeđeni za osobe sa nestabilnim dijabetesom do 18 godina starosti, kao i za sve osobe koje koriste insulinsku pumpu bez obzira na starost.

Foto: pexels.com

Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da je usvojio pravilnik kojim se osobama sa dijabetesom koje su do sada kao maloletnici koristile senzore za merenje šećera u krvi o trošku RFZO, omogućava da to nastave i nakon navršenih 18 godina.

Navode da će to pravo imati nakon što odluku usvoji Vlada Republike Srbije.

Senzori su do sada o trošku RFZO bili obezbeđeni za osobe sa nestabilnim dijabetesom do 18 godina starosti kao i za sve osobe koje koriste insulinsku pumpu bez obzira na starost.

(Politika)

