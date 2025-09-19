Društvo

POSAO IH ČEKA DOK UČE KINESKI: Na odseku za orijentalistiku na Filološkom fakultetu popunjena sva mesta

Ljiljana Begenišić

19. 09. 2025. u 13:57

STUDIJSKE grupe na odseku za orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu su među najpoželjniima kod novih generacija.

ПОСАО ИХ ЧЕКА ДОК УЧЕ КИНЕСКИ: На одсеку за оријенталистику на Филолошком факултету попуњена сва места

Foto Z. Jovanović

Da srednjoškolci vole da studiraju jezike koji se govore na Dalekom istoku pokazuje i podatak da su upisne kvote na odsecima za kineski i japanski jezik popunjene već u prvom upisnom roku, dok je na odsecima za arapski i turski preostalo vrlo malo mesta i to za samofinansiranje i ona su popunjena u ovom, drugom upisnom roku.

Tako će u ovoj školskoj godini kineski jezik studirati 26 akademaca na budžetu i 24 samofinasirajuća, a japanski njih 28 na budžetu i 27 koji će sami plaćati školovanje. O trošku države školovaće se 28 turkologa, dok će sedmoro plaćati školovanje, a na odsek za arapski upisana su 24 budžetska i četvoro samofinansirajućih studenata.

Upravnik katedre za orijentalistiku profesor dr Ema Petrović objašnjavajući zbog čega mladi rado biraju ove studije, navodi sledeće razloge:

- Filološki fakultet u Beogradu ima najbolju školu orijentalistike na Balakanu, zatim potražnja za ovim stručnjacima na tržištu je velika, a tu su i stipendije koje daju Kina i Japan. Zbog toga vlada veliko interesovanje, pa se kod nas upisuju i studenti iz bivših jugoslovenskih republika, najviše iz Crne Gore i BiH, ali neretko i iz Makedonije, Hrvatske i Slovenije.

Ova profesorka ističe da su akademci nakon što završe studije potpuno spremni za brojne izazove i celu paletu zanimanja, a to znači da su im mogućnosti da se zaposle ogromne.

Katedra otvorena pre 100 godina

Profesor dr Ema Petrović ističe da Katedra za turski i arapski jezik sledeće godine obeležava 100 godina postojanja i to je najastarija orijentalna katedra u jugoistočnoj Evropi.

- Osnovana je 1926. godine, a njen osnivač je dr Fehim Bajraktarević, bečki student i doktorand. On je 1925. godine na poziv Bogdana Popovića, došao na Filozofski fakultet u Beogradu i na Katedri za svetsku književnost počeo da predaje persijsku književnost i turski jezik. Samo godinu dana kasnije osnovao je i samostalni Seminar za orijentalnu filologiju - pojašnjava ova profesorka.

- Veliko je tržište, posebno kada je reč o kineskom jeziku - kaže naša sagovornica. - Brojne firme zapošljavaju mnogo mladih ljudi koji znaju kineski jezik i daju im dobre plate koje su znatno više od beogradske prosečne zarade, a i tri puta veće od minimalca u Srbiji. Takođe, te kineske firme znaju da će dobiti stručnjake koji imaju odličnu osnovu i potencijal da se brzo uključe u rad firme.

Kada je reč o studijama japanskog jezika, upisuju ih deca koju izuzetno zanima japanska anime kultura i to su najčešće srednjoškolci koji hoće isključivo to da studiraju i ništa drugo.

Profesor Ema Petrović ističe da Kina i Japan daju dobre stipendije, naročito za master i doktorske studije, pa studenti imaju mogućnost i da "uživo" uče jezik i upoznaju kulturu.

- Mnogi ostanu tamo, ili odu na neko drugo mesto jer su traženi u celom svetu, pošto sa našeg fakulteta ponesu dobro znanje koje dopune u zemlji čiji jezik uče. Zapošljavaju se u Evropi, SAD, Hongkongu, Emiratima, Singapuru...- navodi prof. Petrović.

Veliko je intesovanje i za jezike Bliskog istoka, pa i na katedrama za turki i arapski nemaju brigu oko toga da li će prilikom upisa biti popunjene. I turska vlada daje dobre stipendije, pa je tako pre dve godine 30 studenata pohađalo letnju školu u Turskoj.

Osim toga, na orijentalistici se fakultativno mogu slušati persijski jezik, korejski i azerbejdžanski, u trajanju od po četiri semestra, a prof. Ema Petrović kaže da je intersovanje i za njih veliko.

- Korejska vlada šalje nastavnike koji drže besplatne časove, a intersovanje je mnogo veće nego što nastavnici mogu da postignu, stotine mladih godišnje dolazi jer ih interesuje korejska pop kultura, a i Koreja daje odlične stipendije za učenje njihovog jezika - navodi ova profesorka.

Inače, za studije orijentalistike na prijemnom se polaže srpski jezik i jedan strani jezik, najčešće engleski.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese