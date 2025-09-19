POSAO IH ČEKA DOK UČE KINESKI: Na odseku za orijentalistiku na Filološkom fakultetu popunjena sva mesta

STUDIJSKE grupe na odseku za orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu su među najpoželjniima kod novih generacija.

Foto Z. Jovanović

Da srednjoškolci vole da studiraju jezike koji se govore na Dalekom istoku pokazuje i podatak da su upisne kvote na odsecima za kineski i japanski jezik popunjene već u prvom upisnom roku, dok je na odsecima za arapski i turski preostalo vrlo malo mesta i to za samofinansiranje i ona su popunjena u ovom, drugom upisnom roku.

Tako će u ovoj školskoj godini kineski jezik studirati 26 akademaca na budžetu i 24 samofinasirajuća, a japanski njih 28 na budžetu i 27 koji će sami plaćati školovanje. O trošku države školovaće se 28 turkologa, dok će sedmoro plaćati školovanje, a na odsek za arapski upisana su 24 budžetska i četvoro samofinansirajućih studenata.

Upravnik katedre za orijentalistiku profesor dr Ema Petrović objašnjavajući zbog čega mladi rado biraju ove studije, navodi sledeće razloge:

- Filološki fakultet u Beogradu ima najbolju školu orijentalistike na Balakanu, zatim potražnja za ovim stručnjacima na tržištu je velika, a tu su i stipendije koje daju Kina i Japan. Zbog toga vlada veliko interesovanje, pa se kod nas upisuju i studenti iz bivših jugoslovenskih republika, najviše iz Crne Gore i BiH, ali neretko i iz Makedonije, Hrvatske i Slovenije.

Ova profesorka ističe da su akademci nakon što završe studije potpuno spremni za brojne izazove i celu paletu zanimanja, a to znači da su im mogućnosti da se zaposle ogromne.

Katedra otvorena pre 100 godina Profesor dr Ema Petrović ističe da Katedra za turski i arapski jezik sledeće godine obeležava 100 godina postojanja i to je najastarija orijentalna katedra u jugoistočnoj Evropi. - Osnovana je 1926. godine, a njen osnivač je dr Fehim Bajraktarević, bečki student i doktorand. On je 1925. godine na poziv Bogdana Popovića, došao na Filozofski fakultet u Beogradu i na Katedri za svetsku književnost počeo da predaje persijsku književnost i turski jezik. Samo godinu dana kasnije osnovao je i samostalni Seminar za orijentalnu filologiju - pojašnjava ova profesorka.

- Veliko je tržište, posebno kada je reč o kineskom jeziku - kaže naša sagovornica. - Brojne firme zapošljavaju mnogo mladih ljudi koji znaju kineski jezik i daju im dobre plate koje su znatno više od beogradske prosečne zarade, a i tri puta veće od minimalca u Srbiji. Takođe, te kineske firme znaju da će dobiti stručnjake koji imaju odličnu osnovu i potencijal da se brzo uključe u rad firme.

Kada je reč o studijama japanskog jezika, upisuju ih deca koju izuzetno zanima japanska anime kultura i to su najčešće srednjoškolci koji hoće isključivo to da studiraju i ništa drugo.

Profesor Ema Petrović ističe da Kina i Japan daju dobre stipendije, naročito za master i doktorske studije, pa studenti imaju mogućnost i da "uživo" uče jezik i upoznaju kulturu.

- Mnogi ostanu tamo, ili odu na neko drugo mesto jer su traženi u celom svetu, pošto sa našeg fakulteta ponesu dobro znanje koje dopune u zemlji čiji jezik uče. Zapošljavaju se u Evropi, SAD, Hongkongu, Emiratima, Singapuru...- navodi prof. Petrović.

Veliko je intesovanje i za jezike Bliskog istoka, pa i na katedrama za turki i arapski nemaju brigu oko toga da li će prilikom upisa biti popunjene. I turska vlada daje dobre stipendije, pa je tako pre dve godine 30 studenata pohađalo letnju školu u Turskoj.

Osim toga, na orijentalistici se fakultativno mogu slušati persijski jezik, korejski i azerbejdžanski, u trajanju od po četiri semestra, a prof. Ema Petrović kaže da je intersovanje i za njih veliko.

- Korejska vlada šalje nastavnike koji drže besplatne časove, a intersovanje je mnogo veće nego što nastavnici mogu da postignu, stotine mladih godišnje dolazi jer ih interesuje korejska pop kultura, a i Koreja daje odlične stipendije za učenje njihovog jezika - navodi ova profesorka.

Inače, za studije orijentalistike na prijemnom se polaže srpski jezik i jedan strani jezik, najčešće engleski.