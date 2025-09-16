APEL JAVNOSTI: MUP se vanredno oglasio

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se u javnosti ne iznose netačne tvrdnje o upotrebi opasnih i zabranjenih hemijskih sredstava i na taj način vrši grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje panike i narušavanje ugleda policije.

MUP

- Prilikom intervencije policije u Novom Sadu na uspostavljanju narušenog javnog reda, nisu korišćena hemijska sredstva koja sadrže oznaku „CN“.

Uvidom u službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i stanja u magacinima MUP, utvrđeno je da takva sredstva nisu nabavljana, već isključivo hemijska sredstva sa oznakom „CS“.

Takođe, na prikazanoj fotografiji nalazi se čaura od ispaljenog metka pored koje stoji jednodelni segment u kome se nalazila hemijska materija „CS“, a koje je bila lansirana. Čaura i jednodelni segment osnovni su delovi hemijskog metka - navode u saopštenju.

Foto: MUP

Foto: MUP

Foto: MUP

Foto: MUP