APEL JAVNOSTI: MUP se vanredno oglasio
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se u javnosti ne iznose netačne tvrdnje o upotrebi opasnih i zabranjenih hemijskih sredstava i na taj način vrši grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje panike i narušavanje ugleda policije.
- Prilikom intervencije policije u Novom Sadu na uspostavljanju narušenog javnog reda, nisu korišćena hemijska sredstva koja sadrže oznaku „CN“.
Uvidom u službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i stanja u magacinima MUP, utvrđeno je da takva sredstva nisu nabavljana, već isključivo hemijska sredstva sa oznakom „CS“.
Takođe, na prikazanoj fotografiji nalazi se čaura od ispaljenog metka pored koje stoji jednodelni segment u kome se nalazila hemijska materija „CS“, a koje je bila lansirana. Čaura i jednodelni segment osnovni su delovi hemijskog metka - navode u saopštenju.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)