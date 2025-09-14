Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM, MOGUĆ I GRAD Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 09. 2025. u 17:02

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПЉУСКОВЕ СА ГРМЉАВИНОМ, МОГУЋ И ГРАД Хитно се огласио РХМЗ: Ови делови Србије први на удару (ФОТО)

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- Do kraja dana promenljivo oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Vetar će do kraja dana biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni pravac, osim u oblasti najintenzivnijih grmljavinskih procesa gde može biti jak i olujni. Najviša temperatura od 23 °S na severozapadu do 30 °S na jugoistoku Srbije.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra (15.09.) na severu i zapadu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno ponegde sa slabom kišom, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °S, a najviša dnevna od 23 do 27 °S.

U utorak (16.09.) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 °S. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!