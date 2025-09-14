SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM, MOGUĆ I GRAD Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- Do kraja dana promenljivo oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Vetar će do kraja dana biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni pravac, osim u oblasti najintenzivnijih grmljavinskih procesa gde može biti jak i olujni. Najviša temperatura od 23 °S na severozapadu do 30 °S na jugoistoku Srbije.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra (15.09.) na severu i zapadu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno ponegde sa slabom kišom, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °S, a najviša dnevna od 23 do 27 °S.

U utorak (16.09.) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 °S. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ