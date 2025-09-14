UNMIK zabrinut zbog zatvaranja institucija koje vodi Srbija na severu Kosova i Metohije
UNMIK je danas saopštio da je zabrinut zbog zatvaranja institucija koje vodi Srbija na severu AP KiM, uključujući Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Pored toga, mnogi pripadnici nevećinskih zajednica, uključujući Srbe i dalje se suočavaju sa poteškoćama u dobijanju ličnih dokumenata i važećih boravišnih dozvola, što može da im oteža registraciju vozila i dobijanje registarskih tablica, navodi UNMIK u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.
Prema navodima UNMIK-a, postupci u ovim pitanjima, sprovedeni bez konsultacija ili prethodnog obaveštavanja pogođenih zajednica, negativno utiču na njihov svakodnevni život i socijalno-ekonomska prava, otežavaju njihovu integraciju i ograničavaju pristup zdravstvenoj zaštiti i drugim osnovnim uslugama.
UNMIK je u saopštenju ponovo uputio poziv da se sva otvorena pitanja reše na konstruktivan način kroz dijalog uz posredovanje EU.
