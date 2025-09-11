STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Putnička vozila na Gustonu čekaju pola sata, na Preševu 20 minuta
PUTNIČKA vozila na graničnom prelazu Gostun na ulazu u zemlju očekuje zadržavanje od pola sata, a na Preševu se čeka 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz Srbije na Batrovcima, pet sati.
Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje je tri sata, na Gradini sat i po.
Na ulazu u Srbiju zadržavanja za teretnjake ima na Preševu, sat vremena.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
(Tanjug)
