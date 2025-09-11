Društvo

STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Putnička vozila na Gustonu čekaju pola sata, na Preševu 20 minuta

В.Н.

11. 09. 2025. u 19:53

PUTNIČKA vozila na graničnom prelazu Gostun na ulazu u zemlju očekuje zadržavanje od pola sata, a na Preševu se čeka 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

СТАЊЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА: Путничка возила на Густону чекају пола сата, на Прешеву 20 минута

Foto: Novosti

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz Srbije na Batrovcima, pet sati.

Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje je tri sata, na Gradini sat i po.

Na ulazu u Srbiju zadržavanja za teretnjake ima na Preševu, sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!