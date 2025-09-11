VREDNE SLIKE: Devet portreta ruskih vojskovođa i državnika srpskog porekla za Istorijski muzej Srbije (FOTO)

MINISTAR kulture Nikola Selaković primio je u „Lahta centru“ restauratorski priređene reprodukcije devet portreta ruskih vojskovođa i državnika srpskog porekla za Istorijski muzej Srbije koje je ovoj republičkoj ustanovi kulture naše zemlje uručio predsednik Upravnog odbora JAD „Gasprom“ Aleksej Borisovič Miler.

Foto: Novosti

Ministar Selaković je tom prilikom naglasio da je kompanija „Gasprom“ veliki prijatelj srpske kulture i da zahvaljujući toj kompaniji Istorijski muzej Srbije dobija jedan neverovatan poklon.

- Reč je o devet ljudi direktno srpskog porekla koji su svoje talente i svoj život ugradili u napredak, odbranu i razvoj velike Rusije. Ovo nije samo jedan vredan poklon za muzej. Ovo je izuzetno vredan poklon za čitavu srpsku javnost koja će, zahvaljujući ovim portretima, u potpunosti vratiti iz zaborava ovih devet velikih ljudi - rekao je Selaković.

Ministar je ukazao da je kompanija „Gasprom“ u Srbiji već mnogo toga učinila ne samo na polju energetike, već i na polju kulture. Podsetio je na mozaik u Hramu Svetoga Save, manifestaciju Dani Ermitaža, vredan prevod knjige akademika Ekmečića, a sada i poklon devet portreta, i zahvalio Alekseju Borisoviču na prijateljstvu, onome što je kompanija „Gasprom“ činila, što čini i što će raditi u Srbiji.

U svom obraćanju predsednik Upravnog odbora JAD „Gasprom“ Aleksej Borisovič Miler je rekao: „Srbija je naš dugogodišnji partner i dobar prijatelj. Između ruskog i srpskog naroda postoji mnogo toga zajedničkog: kultura, tradicija i istorija Rusije i Srbije tesno su isprepletene. Takve su i naše čvrste veze u oblasti energetike.

Foto: Novosti

Ruski gas se u Srbiju isporučuje već skoro pola veka – od 1978. godine. Posebno značajan pravac naše saradnje jesu kulturni i humanitarni projekti. Oni su pre svega usmereni na očuvanje rusko-srpskog istorijskog nasleđa. Danas poklanjamo Istorijskom muzeju Srbije kopije portreta ruskih vojskovođa i državnih delatnika srpskog porekla.

Ti ljudi su dali veliki doprinos odbrani i napretku Rusije. Sudbina svakoga od njih – to je primer hrabrosti, junaštva i nesebičnog služenja Otadžbini“.

U Istorijskom muzeju Srbije portreti će postati deo stalne postavke posvećene vekovnim rusko-srpskim odnosima.

Pored reprodukcija portreta, priređenih od strane umetnika-restauratora Ermitaža, dela koje je naslikao Džordž Dou, portreta Mihaila Andrejeviča Miloradovića, Nikolaja Ivanoviča Depreradovića, Ivana Jegoroviča Ševića, Ilije Mihajloviča Duke, Đorđa Arsenijeviča Emanuela, Petra Ivanoviča Ivelića, Nikolaja Vasiljeviča Vujića, Istorijskom muzeju uručene su i kopije dva dela nepoznatih autora – portret Simeona Gavriloviča Zorića i Todora Jovanovića (Fjdor Ivanovič) Jankovića De Mirjevo, a svi originali se čuvaju u kolekciji Državnog Ermitaža.

Autori priređenih portreta su stručnjaci Laboratorije za naučnu restauraciju štafelajnog slikarstva Državnog Ermitaža, najstarije restauracione radionice Ermitaža, formirane istovremeno sa prvim kolekcijama muzeja.

Specifičnost ovih reprodukcija je da nisu urađene prema postojećem stanju slika, već njihovom prvobitnom, tj. originalnom izgledu.