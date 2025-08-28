"NA SRPSKOJ ZEMLJI SA POGLEDOM NA AJFELOV TORANJ" Gujon ugostio u Parizu uticajne Francuze koji promovišu Srbiju (FOTO)

VELIKI jubilej 100 godina učenja srpskog jezika u Francuskoj obeležen je i u rezidenciji ambasade Srbije u Parizu prijemom za učesnike 17. Međunarodnog kongresa slavistike i uticajne Francuze koji promovišu Srbiju.

Srpskoj večeri “na srpskoj zemlji sa pogledom na Ajfelov toranj” prisustvovao je i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon koji izrazio zadovoljstvo zbog dodatne prilike za jačanje niti koja povezuje srpski i francuski narod.

- Moramo da pojačamo nit koja postoji između nas kako bismo negovali naše veze i prijateljstvo. Rezidencija je komad Srbije sa pogledom na Ajfelovu kulu i zato smo pozvali prijatelje iz Francuske - novinare, analitičare, istoričare, profesore, uticajne ljude koji su uvek stali u odbranu istine, Srbije i srpskog naroda - kazao je Gujon.

Podsetio je da su ti francuski prijatelji bili uz nas svih ovih godina, pa i decenija i da su neki od njih to činili i na uštrb ličnih karijera, jer takav stav - biti uz Srbiju nije bio baš popularan.

- Moramo da im se odužimo ali i da ostanemo u kontaktu da ih informišemo o dešavanjima na Balkanu, pogotovo na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj kako bi mogli da nastave da prenose istinu koju mi znamo, ali koju ljudi u Parizu i u drugim mestima ne znaju - kazao je Gujon koji je govorio i na skupu na Sorboni posvećenom stogodišnjici srbistike u Francuskoj održanom u okviru 17. Međunarodnog kongresa slavista koji je okupio više od 1.000 stručnjaka iz 45 zemalja.

Ambasadorka Ana Hrustanović ocenila je kao izuzetno značajno i simbolično što se Kongres održava u Francuskoj - zemlji prijatelju, koja je jedan od ključnih partnera Srbije.

- Ove godine obeležavamo i 186 godina diplomatskih odnosa Srbije i Francuske, a naredne godine ćemo proslaviti i 15 godina strateškog partnerstva - kazala je ambasadorka i podsetila da se zahvaljujući istorijskom prijateljstvu naših naroda, kao i iskrenom uvažavanju dvojice predsednika saradnja Srbije i Francuske stalno produbljuje i širi - u oblasti politike, privrede, odbrane, kulture, obrazovanja i novih tehnologija.

- Uverena sam da će i ovo veče, kao i sam Kongres, biti nadahnuće da nastavimo da gradimo mostove, da negujemo i slavimo ono što nas povezuje - rekla je Hrustanović na svečanom prijemu koji je obeležio i nastup muzičkog virtuoza Slobodana Trkulje.

Svečanost je bila prilika da predsednica Saveza slavističkih društava Srbije Rajna Dragićević zahvalnice za nesebičnu pomoć u obeležavanju jubileja uruči ambasadi na čelu sa ambasadorkom Hrustanović, Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, a koje je primila ambasador Jasmina Mitrović Marić, direktoru Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arnou Gujonu koji predvodi obeležavanje stogodišnjice učenja srpskog jezika u Francuskoj i predsednici Međunarodnog komiteta slavista Nataliji Bernickoj.

Prijem je bio “triptih” jubileja - 850 godina od rođenja Svetog Save, 20 godina od upisa Miroslavljevog jevanđelja na Uneskovu listu “Pamćenje sveta” i 100 godišnjice srbistike u Francuskoj.

