Društvo

"NA SRPSKOJ ZEMLJI SA POGLEDOM NA AJFELOV TORANJ" Gujon ugostio u Parizu uticajne Francuze koji promovišu Srbiju (FOTO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

28. 08. 2025. u 16:16

VELIKI jubilej 100 godina učenja srpskog jezika u Francuskoj obeležen je i u rezidenciji ambasade Srbije u Parizu prijemom za učesnike 17. Međunarodnog kongresa slavistike i uticajne Francuze koji promovišu Srbiju.

НА СРПСКОЈ ЗЕМЉИ СА ПОГЛЕДОМ НА АЈФЕЛОВ ТОРАЊ Гујон угостио у Паризу утицајне Французе који промовишу Србију (ФОТО)

Foto: Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

Srpskoj večeri “na srpskoj zemlji sa pogledom na Ajfelov toranj” prisustvovao je i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon koji izrazio zadovoljstvo zbog dodatne prilike za jačanje niti koja povezuje srpski i francuski narod.

- Moramo da pojačamo nit koja postoji između nas kako bismo negovali naše veze i prijateljstvo. Rezidencija je komad Srbije sa pogledom na Ajfelovu kulu i zato smo pozvali prijatelje iz Francuske - novinare, analitičare, istoričare, profesore, uticajne ljude koji su uvek stali u odbranu istine, Srbije i srpskog naroda - kazao je Gujon.

Foto: Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

Podsetio je da su ti francuski prijatelji bili uz nas svih ovih godina, pa i decenija i da su neki od njih to činili i na uštrb ličnih karijera, jer takav stav - biti uz Srbiju nije bio baš popularan.

- Moramo da im se odužimo ali i da ostanemo u kontaktu da ih informišemo o dešavanjima na Balkanu, pogotovo na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj kako bi mogli da nastave da prenose istinu koju mi znamo, ali koju ljudi u Parizu i u drugim mestima ne znaju - kazao je Gujon koji je govorio i na skupu na Sorboni posvećenom stogodišnjici srbistike u Francuskoj održanom u okviru 17. Međunarodnog kongresa slavista koji je okupio više od 1.000 stručnjaka iz 45 zemalja.

Foto: Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

Ambasadorka Ana Hrustanović ocenila je kao izuzetno značajno i simbolično što se Kongres održava u Francuskoj - zemlji prijatelju, koja je jedan od ključnih partnera Srbije.

- Ove godine obeležavamo i 186 godina diplomatskih odnosa Srbije i Francuske, a naredne godine ćemo proslaviti i 15 godina strateškog partnerstva - kazala je ambasadorka i podsetila da se zahvaljujući istorijskom prijateljstvu naših naroda, kao i iskrenom uvažavanju dvojice predsednika saradnja Srbije i Francuske stalno produbljuje i širi - u oblasti politike, privrede, odbrane, kulture, obrazovanja i novih tehnologija.

- Uverena sam da će i ovo veče, kao i sam Kongres, biti nadahnuće da nastavimo da gradimo mostove, da negujemo i slavimo ono što nas povezuje - rekla je Hrustanović na svečanom prijemu koji je obeležio i nastup muzičkog virtuoza Slobodana Trkulje.

Foto: Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

Svečanost je bila prilika da predsednica Saveza slavističkih društava Srbije Rajna Dragićević zahvalnice za nesebičnu pomoć u obeležavanju jubileja uruči ambasadi na čelu sa ambasadorkom Hrustanović, Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, a koje je primila ambasador Jasmina Mitrović Marić, direktoru Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arnou Gujonu koji predvodi obeležavanje stogodišnjice učenja srpskog jezika u Francuskoj i predsednici Međunarodnog komiteta slavista Nataliji Bernickoj.

Prijem je bio “triptih” jubileja - 850 godina od rođenja Svetog Save, 20 godina od upisa Miroslavljevog jevanđelja na Uneskovu listu “Pamćenje sveta” i 100 godišnjice srbistike u Francuskoj.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BAHATE VOZAČE USPORAVAĆE METALNA PIRAMIDA: Novi ležeći policajac aktivira se čim neko prekorači brzinu, evo kako izgleda
Društvo

0 1

BAHATE VOZAČE USPORAVAĆE METALNA PIRAMIDA: Novi "ležeći policajac" aktivira se čim neko prekorači brzinu, evo kako izgleda

MNOGE države muče muku s prebrzom vožnjom i bahatim vozačima koji ugrožavaju bezbednost u saobraćaju. Ležeći policajci i ograničavanje brzine u naseljenim mestima čini se da nekada nisu dovoljni. Međutim, francuski studenti dosetili su se genijalnog rešenja - novog saobraćajnog usporivača vozila, modernije verzije "ležećih policajaca".

28. 08. 2025. u 13:42

Politika
Tenis
Fudbal
ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h

ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h