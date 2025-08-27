PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

Iako se ne slažu svi oko svih detalja toka jugoslovenske istorije, slažu se da je ona bila turbulentna i ispunjena tajnama.

Foto: Promo

Flm „PROJEKAT G 80“ je dokumentarna fikcija koja itekako podstiče na razmišljanje.

Nesvrstana i ponosna

„PROJEKAT G 80“ je kratkometražni film koji obrađuje vreme kada se svet strogo delio između Istoka i Zapada i obiluje originalnim arhivskim snimcima. To je upravo vreme kada je jedna zemlja pokušala nemoguće – da ostane svoja. Nesvrstana i ponosna, Jugoslavija nije težila samo političkoj neutralnosti. Njena ambicija bila je dalekosežnija.

Iza slogana o bratstvu i jedinstvu, štafeta i radnih akcija, pod slojem prašine krila se i jedna priča o znanju i inovacijama - projekat koji je bio zamišljen da zauvek promeni granice mogućeg.

Foto: Promo

Super formula koja (ni)je postojala

Kako film pokazuje, projekat, pod šifrovanim imenom, G 80, navodno je razvijan u strogoj tajnosti tokom sedamdesetih godina prošlog veka. Predstavljao je pokušaj da se stvori „suplement nove generacije“. Bilo je to nešto što ni savremeni farmaceutski standardi još uvek ne prepoznaju – supstanca koja podstiče regeneraciju ćelija i povećava prag fizičke i mentalne izdržljivosti. Zašto? Zato što je razvoj ljudskog potencijala bio način da se parira velikim silama.

Mit ili istorija?

Projekt je navodno ugašen posle Titove smrti, ali njegovi efekti, kako neki tvrde, i dalje su prisutni. Pogledajte film, ali sagledajte i rezultate koje pominje: izuzetni uspesi u košarci, vaterpolu, tenisu, olimpijske medalje, naša deca koja pobeđuju na takmičenjima širom sveta, i to iz prirodnih, kao i društvenih nauka...

Da li je to samo rezultat obrazovanja i talenta? Ili formula G 80 ima nekog udela u tome?

Odgovore nam nudi film koji obrađuje ovu temu kao deo porodične istorije.

Pogledajte ga i vi i saznaćete da li je G 80 samo jedan jugoslovenski mit ili zaboravljena istina.