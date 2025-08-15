OGLASILA SE ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Najoštrije osuđujemo fašistički napad maskiranih nasilnika na ekipu Informera u Novom Sadu
ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje fašistički napad maskiranih nasilnika na ekipu Informera u Novom Sadu, tokom kojeg je snimatelj brutalno pretučen, povređen u predelu oka i glave, a kamera mu polomljena. Ovo nije incident – ovo je pokušaj ubistva novinara na radnom zadatku.
Predvođeni autoprevoznikom Jacimovićem, ovi kriminalci i huligani su svesno krenuli u fizički obračun sa novinarima, želeći da ih ućutkaju nasiljem. Takvo ponašanje je nedopustivo, protivustavno i predstavlja direktan udar na slobodu medija.
Zahtevamo hitno hapšenje svih napadača, uključujući vođu rulje, i izricanje najstrožih zakonskih kazni kako se ovakvo divljaštvo nikada više ne bi ponovilo u istoriji Srbije.
Novinari nisu i nikada neće biti mete za iživljavanje političkih ekstremista i uličnih bandita. Napad na jednog novinara je napad na celo društvo, na pravo javnosti da zna, i na samu demokratiju.
Preporučujemo
POTVRDA UZIVO U PROGRAMU N1: Blokaderi su napali policiju (VIDEO)
15. 08. 2025. u 23:04
USTAŠKI BLOKADERI IZUBIJALI MLADIĆA SNIMATELjA INFORMERA: Užas u Novom Sadu (FOTO)
15. 08. 2025. u 22:45 >> 22:54
LICEMERJE BLOKADERSKOG N1: Kada policija štiti – smeta im, kada ne štiti – opet smeta
15. 08. 2025. u 22:21
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)