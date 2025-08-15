Društvo

OGLASILA SE ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Najoštrije osuđujemo fašistički napad maskiranih nasilnika na ekipu Informera u Novom Sadu

В.Н.

15. 08. 2025. u 23:02

ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje fašistički napad maskiranih nasilnika na ekipu Informera u Novom Sadu, tokom kojeg je snimatelj brutalno pretučen, povređen u predelu oka i glave, a kamera mu polomljena. Ovo nije incident – ovo je pokušaj ubistva novinara na radnom zadatku.

Foto: Printskrin

Predvođeni autoprevoznikom Jacimovićem, ovi kriminalci i huligani su svesno krenuli u fizički obračun sa novinarima, želeći da ih ućutkaju nasiljem. Takvo ponašanje je nedopustivo, protivustavno i predstavlja direktan udar na slobodu medija.

Zahtevamo hitno hapšenje svih napadača, uključujući vođu rulje, i izricanje najstrožih zakonskih kazni kako se ovakvo divljaštvo nikada više ne bi ponovilo u istoriji Srbije.

Novinari nisu i nikada neće biti mete za iživljavanje političkih ekstremista i uličnih bandita. Napad na jednog novinara je napad na celo društvo, na pravo javnosti da zna, i na samu demokratiju.

