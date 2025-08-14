Društvo

Sutra počinje “Dečje leto na Ušću” – porodična letnja avantura u srcu Beograda

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 16:51

UŠĆE će tokom skoro mesec dana biti centralno mesto porodičnih okupljanja i zabave u Beogradu, sa bogatim programom koji će privući posetioce svih generacija.

Сутра почиње “Дечје лето на Ушћу” – породична летња авантура у срцу Београда

Foto Grad Beograd

Od 15. avgusta do 10. septembra, zelena oaza beogradskog Ušća pretvoriće se u magični prostor letnje radosti za celu porodicu. U okviru manifestacije Beogradsko leto, u organizaciji Grada Beograda, svakog dana od 17 do 24 časa posetioce očekuje raznovrstan program koji spaja prirodu, umetnost, igru i smeh, stvarajući prostor u kojem uživaju i deca i odrasli.

“Dečje leto na Ušću” je poklon glavnog grada svojim sugrađanima – događaj koji neguje zajedništvo, kreativnost i ljubav prema Beogradu. Najmlađi će moći da se oprobaju u kreativnim radionicama, sportskim igrama, da uživaju u muzičkim i plesnim nastupima, dok će roditelji i stariji posetioci moći da se opuste, uživaju u programu i zajedno sa mališanima dele trenutke radosti.

Poseban dragulj ove manifestacije je najveći luna park ikada postavljen u Beogradu, sa čak 30 atrakcija za sve generacije – od adrenalinskih vožnji, preko karusela, do trampolina. Program u luna parku biće dostupan svakog dana od 17 časova do ponoći.

-Želimo da Ušće tokom ovih letnjih dana postane mesto na kojem će porodice provoditi kvalitetno vreme zajedno, a deca imati priliku da uče, istražuju i zabavljaju se na inovativan i kreativan način. Naš cilj je da svako dete ponese osmeh kući, a svaka porodica lepu uspomenu – rekli su iz organizacije manifestacije.

Ulaz na manifestaciju je slobodan, a više informacija možete pronaći na sajtu manifestacije Dečje leto na Ušću.

