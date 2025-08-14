GOREĆE SRBIJA DO OVOG DATUMA, A ONDA ZAHLAĐENJE: Ristić otkrio kakav će biti oktobar i kada očekujemo prvi sneg

I PRVOG dana vikenda će u Srbiji biti veoma toplo, a od nedelje se očekuje manji pad temperature i mali predah od paklenih vrućina.

U Srbiji će se u petak i subotu zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a manji pad temperature očekuje se u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema najavi Ivana Ristića toplotni talas u Srbiji će i narednih dana donositi visoke temperature, dok bi tek oko 25. avgusta moglo da dođe do prodora hladnog vazduha, ali ne i drastičnu promenu vremena.

Osveženje pa novi toplotni talas

- U našoj zemlji će do nedelje biti jako toplo sa temperatura iznad 35 stepeni. Tada nam sa severa stiže front koji ne donosi jače zahlađenje, ali će temperature pasti pa će na severu biti više od 30 stepeni i preko 34 na jugu - kaže Ristić i dodaje da će početkom naredne sedmice biti malo svežije sa temperaturama do 34 stepena, dok od srede stiže novi porast temperature od preko 35 stepeni koji će trajati do 25. avgusta.

Prema njegovim rečima posle tog perioda temperature padaju malo ispod 30. podeoka.

- Za sada se ne vidi jače zahlađenje sa padavinama koje bi ublažile suše. Kako se bliži kraj ovog i početak narednog meseca tako se i mi idemo ka normalama. Početak septembra bi mogao da da temperature između letnjih 25 i 30 stepeni s tim što se letnje zahlađenje ne vidi - ističe Ristić.

Svežija zima pred nama

Što se tiče dugoročne prognoze za jesen i zimu Ristić kaže da ćemo u oktobru imati Miholjsko leto sa temperaturama oko 24, 25 stepeni.

- Prvi sneg se očekuje krajem novembra. Neki modeli za predstojeću zimu najavljuju slabiji polarni vrtlog, hladnu "la ninju" i sneg u granicama normale za Balkan, što predhodnih godina nije bilo slučaj, tako da je pred nama najverovatnije jedna normalnija i malo snežnija zima - zaključuje Ristić.

(Kurir)