107 GODINA SEĆANJA NA HEROJSTVO I ŽRTVU: Arno Gujon na Malti otkrio spomenik Milunki Savić i srpskim oficirima iz Prvog svetskog rata (FOTO)

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon otkrio je spomenik posvećen tragičnom brodolomu srpskih vojnika na francuskom brodu “Le Polenizijan” u vodama Malte tokom Prvog svetskog rata.

Fotografije: Marko Petrović KJKD

- Bilo je to 10. avgusta 1918. godine. Nemački torpedo je, tačno u 11 sati, potopio francuski transportni brod, koji je prevozio naše najmlađe oficire koji su iz Bizerte plovili ka bojištima Solunskog fronta. Na brodu se nalazilo 500 srpskih kadeta oficirske škole, u pratnji potporučnika Tajsića i čuvene ratne heroine, narednice Milunke Savić, srpske “Jovanke Orleanke”. Poginulo je najmanje 17 osoba, uključujući 11 članova francuske posade, potporučnika Tajsića i dva srpska kadeta, dok je većina preživelih, uključujući Milunku Savić, spašena i zbrinuta na Malti. Njoj i njenim saborcima je ukazana neophodna pomoć i oni su preživeli uveliko zahvaljujući plemenitosti tadašnje generacije Maltežana - istakao je Gujon.

Fotografije: Marko Petrović KJKD

Fotografije: Marko Petrović KJKD

On je naveo da su Milunka Savić i mladi oficiri ostali da se, nakon oporavka u malteškoj bolnici, iz sve snage bore u možda i ključnoj ofanzivi čitave savezničke vojske: na bojištima Solunskog fronta, u presudnoj ofanzivi koja je skratila i pobednički završila Veliki rat.

Fotografije: Marko Petrović KJKD

- Više nema živih svedoka iz 1918. godine, ali zato postoji jaka svest o podvizima iskovanim zajedništvom u poslednjim mesecima pobedničkog završetka Prvog svetskog rata. Zbog toga se ovaj dan u avgustu, pre tačno 107 godina, smatra kamenom temeljcem prošle i buduće prijateljske veze srpskog i malteškog naroda. Ova komemorativna ploča je postavljena kao neprolazno svedočanstvo da gleda na mesto gde je brod potpuno i gde sada počiva na dnu mora, na dubini od 65 metara - rekao je direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju.

Fotografije: Marko Petrović KJKD

Svečana ceremonija održana je u mestu Marsaskala na jugu ove ostrvske države u prisustvu malteškog ministra kulture Ovena Bonicija, visokih predstavnika francuske ambasade, lokalne samouprave i srpsko-malteške zajednice. Spomenik je postavljen pod pokroviteljstvom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju u saradnji sa srpskom zajednicom na Malti, Edukativnim i kulturnim centrom „Sveta Jelena Anžujska“, Odeljenjem za podvodno kulturno nasleđe „Heritage Malta“ i lokalnom savetom Marsaskale.

Fotografije: Marko Petrović KJKD

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1



