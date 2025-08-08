Društvo

PAŽLJIVO POGLEDAJTE DANAŠNJI IZVEŠTAJ: Oglasila se NBS - Ovo su najnovije informacije

В.Н.

08. 08. 2025. u 07:25

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosi 117,1697 dinara.

Foto Shutterstock

Promena koja je danas stupila na snagu neznatna je u odnosu na stanje kursa koje je juče bilo aktuelno, saopštili su iz Narodne banke Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od juče je niži za 0,2 odsto i iznosi 100,6353 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 6,4 odsto, a od početka godine za 11,7 odsto.

