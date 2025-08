HITNO UPOZORENJE RHMZ: U naredna dva sata ovaj deo Srbije na udaru nevremena

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se hitnim upozorenjem.

FOTO: Novosti

U naredna dva sata na području istočne Srbije, okolina Kladova, jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i pojavom grada.

Danas u Srbiji promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša očekuje se ponegde na severu i zapadu zemlje, a u brdsko - planinskim predelima i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini kratkotrajno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.

U četvrtak ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Narednih dana pretežno sunčano i sve toplije, za vikend i početkom naredne sedmice sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 35 do 37 stepeni, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.

BONUS VIDEO: NEVREME U SRBIJI: Pada grad