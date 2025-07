LJUBAV ZA CEO ŽIVOT TRAJE 14 GODINA: Nove generacije se sve ređe odlučuju za brak, a kada ga sklope lako ga raskinu

Da ove tvrdnje nisu samo utisak, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U Srbiji je prošle godine zaključeno 30.376 brakova, što predstavlja pad od 4,1 odsto u odnosu na 2023. Broj zaključenih brakova na hiljadu stanovnika je 4,6. Istovremeno, razvedeno je 10.611 brakova, što je rast od 4,3 odsto. Na hiljadu stanovnika dolazi 1,6 razvoda. Prosečno trajanje braka pre razvoda je 13,9 godina. Čačak već treću godinu nosi neslavnu titulu mesta koje prednjači po broju razvedenih brakova.

- Statistike su nesporne, a teškoće s kojima se kao društvo suočavamo - ogromne - kaže nam klinički psiholog Aleksandra Janković. - Nesigurnost u kojoj živimo direktno utiče na spremnost da se porodica planira. Postali smo deo narcisističke kulture u kojoj je materijalno na prvom mestu. Mladi ljudi češće razmišljaju o kupovini novog automobila nego o tome da imaju decu. Iz nekog razloga, porodica je marginalizovana, više se ne doživljava kao ono što se nekada zvalo osnovnom ćelijom društva. Koliko god to nekome zvučalo arhaično ili marksistički, činjenica je da sve počinje od nje. Opravdanje ne možemo da nalazimo u nemaštini. Naši preci su imali mnogo manje, ali su bili spremni da se žrtvuju.

Pad broja prvih brakova, govori o generaciji koja češće bira da brak zaobiđe. Ukupno je lane 25.005 ljudi u Srbiji prvi put stalo pred matičara. To je mnogo manje nego prethodnih godina.

- Neophodno je da razumemo koliko je porodica važna - ne samo za pojedinca, nego za čitavo društvo - ističe Janković. - Čovek je socijalno biće i mora da nauči da živi u zajednici. A, mi smo se okrenuli sebi, sopstvenim potrebama i hedonizmu. Putuje se, troši se novac na luksuzne destinacije, a o planiranju porodice se ne razmišlja. Nekada je razvod bio izuzetak, a sada je to - brak. U brak se ulazi sa pretpostavkom da će se, ako zatreba, iz njega lako izaći. Takav stav je posledica kulture koja stavlja u prvi plan zadovoljavanje sopstvenih potreba, materijalno blagostanje, imidž, površni društveni utisak.

Čak 52,2 odsto parova koji se razvode imaju decu - najčešće - jedno. Posle razvoda, u 67,9 odsto slučajeva dete ostaje s majkom.

- Nije to više stvar pojedinačnih tragedija ili ličnih nesporazuma - ističe Jankovićeva. - Statistika ilustruje krizu poverenja, verovatno i same ideje da život u braku ima smisla. Razvod više nije sramota, već jedna od opcija. Pritom, heroji više nisu roditelji sa troje dece, već samostalne ličnosti, "uspešne i slobodne".

Nisu problem samo razvodi, već i to što se u brak stupa sve kasnije. U trenutku kada izgovore "da" pred matičarem, mladoženja ima u proseku 34,5 godina, a nevesta 31,5. I broj prvih brakova u 2024. je smanjen - bilo je 25.005 venčanja, što je 3,4 odsto manje nego pretprošle godine. Većina novih supružnika - 27.749. tačnije 91,4 procenta su državljani Srbije. Muškarci se obično razvode u 45,5. godini, a žene u 41,9.

Mladih manje, starih više

AKO u našoj demografskoj slici ijedan parametar ide nabolje, to je očekivano trajanje života: za žene sa 75,4 godine u 2004. na 78,4 u 2024, a za muškarce sa 69,9 na 73,7 godina. Ali, i prosečna starost stanovništva značajno je povećana: sa 40,4 godine koliko je iznosila 2004, na 44 godine u 2024. godini. Za 20 godina broj rođene dece smanjen je sa 78.186 na 60.845.

Smanjuje se i udeo mladih u ukupnoj populaciji. Dece mlađe od sedam godina je manje - svega 6,6 odsto, od sedam do 14 godina - 7,8 odsto), kao i mladih od 15 do 29 godina, čiji je udeo u ukupnom stanovništvu za 20 godina opao sa 20,2 na 15,6 odsto. Neumitno postajemo zemlja starih jer je u istom periodu broj građana od 65 do 79 godina porastao sa 14,6 na 18,2 odsto, a starijih od 80 godina sa 2,4 na 4,4 odsto.