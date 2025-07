I KOZMETIČARI IZBELJUJU ZUBE: Kako do "holivudskog osmeha"

Većina stomatologa koje su "Novosti" kontaktirale da komentarišu tu pojavu okarakterisala je kao besmislicu uz koju ne žele da se pojavljuje njihovo ime i prezime. Njihov stav je da svako ko misli da u nekom salonu lepote, a mnogi od njih nisu ni registrovani za usluge kojima se bave, može da unapredi zdravlje svojih zuba je u velikoj zabludi. Da nije tako, stomatolozi ne bi morali da se školuju dugi niz godina, potom da specijaliziraju i da se usavršavaju u oblasti stomatologije za koju imaju najviše naklonosti.

U pojedinim salonima za nokte nude "beljenje zuba" koristeći UV lampe koje su originalno namenjene za sušenje gel-lakova, zajedno sa gelovima za beljenje koji često sadrže vodonik-peroksid ili karbamid-peroksid. Procedura izgleda slično stomatološkom beljenju - klijent nanese gel na zube, zatim sedi ispred UV lampe od 10 do 20 minuta.

Doktor Srđan Cvejanović, stomatolog iz Beograda, rekao je za Radio-Televiziju Srbije da Svetska zdravstvena organizacija priznaje samo dve metode beljenja zuba kao bezbedne.

- To je beljenje zuba jačim koncentracijama u ordinaciji pod nadzorom stomatologa i beljenje manjim koncentracijama, kućno noćno beljenje - naglasio je ovaj stomatolog i istakao da je beljenje zuba isključivo stomatološki tretman, a ne kozmetički i ili frizerski, dakle osoba koja nije stomatolog nema dozvolu ni znanje da bezbedno primenjuje te materije.

Stručnjaci upozoravaju da UV lampe za nokte nisu dizajnirane za oralnu upotrebu. Njihov spektar i snaga zračenja ne odgovaraju zubarskim lampama i mogu da izazovu opekotine na desnima, usnama ili jeziku. Gelovi koji se koriste u takvim salonima često nisu medicinski sertifikovani i mogu da sadrže previsoke koncentracije peroksida, što šteti gleđi i iritira meka tkiva. Pri tome, efekat koji može da se postigne ovim trendom je obično kratkotrajan, ali zato može da uzrokuje preosetljivost zuba, oštećenje gleđi, pa čak i infekcije ako dođe do kontakta s desnima.

Stomatološke komore i udruženja širom Evrope (uključujući i Srbiju) upozoravaju da beljenje zuba sme da obavlja isključivo stomatolog ili osoba pod njegovim nadzorom. Prema regulativi Evropske unije i zakonu u Srbiji, upotreba belila sa preko 0,1 odsto vodonik-peroksida nije dozvoljena van stomatoloških ordinacija.

Bele i deci

NIJE isključeno da lakoverni žele da izbele zube i svojoj deci. S tim u vezi dr Cvejanović kaže da deca ne smeju da bele zube i da im se u principu preporučuje da to rade posle 18. godine:

- Ali onda dolazimo do tih situacija da se bele zubi za određenu priliku, poput mature, svadbe i slično. Efekat će biti aktuelan tada, mesec dana i to je to. Vraća se, pogotovo uz konzumaciju kafe, vina, cigareta...