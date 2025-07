VAŽAN APEL DAVAOCIMA KRVI: Znatno smanjene rezerve - oglasio se Institut za transfuziju

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da trenutno raspolaže jednoipodnevnim rezervama krvi, uz izuzetno nepovoljnu distribuciju krvnih grupa i da su znatno smanjene rezerve svih krvnih grupa izuzev AB+ i pozvao sve punoletne građane da daju krv.

- Godišnji odmori i izuzetno visoke temperature doprineli su da se broj prikupljenih jedinica krvi na nedeljnom nivou od početka juna kreće između 1.100 i 1.300. Konkretno prethodne nedelje je prikupljeno 1.208, a minimalne nedeljne potrebe iznose 1.500 jedinica krvi - navodi se u saopštenju.

Kako navode iz Insituta, svakodnevno za lečenje velikog broja građana neophodna je krv, a pored dovoljnih rezervi krvi za zbrinjavanje hitnih slučajeva i neodložnih stanja, važno je da rezerve svih krvnih grupa budu dovoljne i za nesmetano odvijanje operativnih programa i transfuziološke terapije.

Kako bi se zadovoljile sve potrebe zdravstvenih institucija, od izuzetnog je značaja da se rezerve krvi što pre vrate na stabilan trodnevni nivo.

Dovoljne rezerve krvi zavise od svih nas i zato iz ovog instituta pozivaju sve zdrave građane u starosnoj dobi od 18 do 65 godina da dobrovoljno daju krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Ulica Svetog Save 39, od 7 do 19 časova radnim danima i od 8 do 15 sati subotom, kao i u nekoj od mobilnih ekipa na terenu.

Raspored mobilnih ekipa može da se vidi na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije www.itks.rs

