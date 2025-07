VELIKO SRCE ŽELJKA MITROVIĆA! Nakon što im je sagradio kuću, porodicu Mitrović sada šalje na letovanje u Tursku!

JOŠ jedno humano delo vlasnika Pink Media Group. Porodica koja je do juče živela u teškim uslovima danas ima novi dom i odlazi na more zahvaljujući Mitroviću!

Foto: Pink

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, još jednom pokazuje da iza velikog imena stoji još veće srce. Nakon što je porodici Mitrović izgradio potpuno novu i potpuno opremljenu kuću, sada šalje Nadu, samohranu majku i njenih petoro mališana, na nezaboravno letovanje u Tursku, u Antaliju u hotel sa pet zvezdica – kao nastavak svoje nesebične pomoći i brige o ovoj skromnoj i vrednoj porodici.

“Nada Mitrović, postala je simbol osobe koja se bori za svoju decu. Biti samohrana majka sa petoro dece je herojski čin. Kada smo pre dve godine postali upoznati sa njihovom situacijom, odlučili smo da im kupimo kuću, koju smo zatim renovirali i napravili smo im i bazen. Došli smo kod Nade i dece da ih pošaljemo na more. Letovaće u Antaliji, u hotelu sa pet zvezdica. Oni to zaista zaslužuju. Ove godine poslao sam pre 300 dece bez roditeljskog staranja na more, a pored toga još 150 dece iz različitih ugroženih socijalnih kategorija. Kada dodamo i roditelje – oko 500 njih smo poslali na more. Kad sam bio klinac – najviše sam se radovao moru.

Foto: Pink

Moru i Deda Mrazu sam se najviše radovao. Nada se herojski borila, i oslonac je tražila u sebi, a ne van sebe. Kada se to desi – spoljni oslonci dođu. Ovih dana smo pomogli još nekim porodicama, ali nismo stigli i sve da zabeležimo. Često me pitaju da li zaista moram humanitarne akcije da radim javno, jer pravi humanitarci tako ne rade. Naprotiv – kada smo počeli da radimo javno, ustanove za brigu o deci bez roditeljskog staranja dobile su mnogo donatora i sponzora. Ljudi prosto krenu za dobrim primerom. To se desilo i Nadi. Mislim da baš ima smisla da se takve akcije rade javno. U budućnosti ćemo možda formirati fondaciju koja će se baviti samo humanitarnim akcijama.” – rekao je Mitrović.

Foto: Pink

Podsećamo, porodica Mitrović godinama je živela u izuzetno teškim uslovima,a kada je Željko Mitrović saznao za njihovu priču, odmah je odlučio da reaguje – i ne samo da im pomogne, već da im potpuno promeni život iz korena.

U rekordnom roku, uz podršku svojih timova i saradnika, Mitrović je izgradio novi dom za ovu porodicu, opremio ga najmodernijim uređajima i nameštajem, i obezbedio sve što im je bilo potrebno za dostojanstven život. Njegova poruka tada bila je jasna - da nijedna porodica u Srbiji ne bi smela da živi u bedi i bez nade. Sada, kao simbol nove životne faze, porodica Mitrović odlazi na zasluženi odmor, sa džeparcem koji im je Željko, takođe obezbedio. Letovanje u Turskoj, u jednom od najlepših i najluksuznijih hotela, dar je koji će im pružiti nova iskustva, radost i uspomene koje će pamtiti zauvek.

Foto: Pink

Nada Mitrović, hrabra samohrana majka borila se za bolji život svoje dece, a u toj borbi pomoć joj je pružio upravo Željko. Pored toplog doma, Nada ima i zaposlenje kao Mitrovićeva savetnica, a sada sa Miljanom, Mihajlom, Milicom, Mašom i Mijom uživaće u čarima turskog letovališta.Ovo je još jedno u nizu humanih dela Željka Mitrovića, koji ne samo da menja medijski pejzaž Srbije, već svojim delima svakodnevno menja i – živote ljudi.