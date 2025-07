BESNE POŽARI ŠIROM SRBIJE: Najteže u ovom gradu, jedna osoba poginula, isključena struja - još jedna opština proglasila vanredno stanje

OD početka juna do danas, na teritoriji Srbije, evidentirano je 4.137 požara na otvorenom prostoru, a samo u poslednja 24 sata zabeleženo je 165 požara.

Foto: Novosti

Apel sektora za vanredne situacije: Oprezno sa vatrom, najteže u Kragujevcu

U ovim požarima jedna osoba je nastradala, 14 građana je povređeno, dok su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica spasili dve osobe.

Načelnik Sektora za vanredne situacije MUP Srbije Luka Čaušić trenutno je sa kolegama na teritoriji Kragujevca gde je u ovom trenutko aktivno 110 požara.

Imajući u vidu ozbiljnost situacije, Sektor za vanredne situacije pojačaće inspekcijski nadzor na terenu, a svako neodgovorno ponašanje građana biće sankcionisano u skladu sa zakonom.

Foto: Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve građane da se ponašaju odgovorno, naročito prilikom upotrebe otvorenog plamena, imajući u vidu visoke temperature i sušu koja pogoduje razvoju i širenju vatre.

Paljenje suve trave, niskog rastinja, strnjike i otpada na otvorenom strogo je zabranjeno i predstavlja direktnu pretnju po živote ljudi, imovinu i životnu sredinu.

Podsećamo da, ukoliko primete požar, građani se pozivaju da odmah obaveste najbližu vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193.

EDS: Privremeno bez struje delovi zapadne Srbije, Niša i Kragujevca zbog požara

Elektrodistrivucija Srbije (EDS) isključila je danas na zahtev vatrogasaca jedan broj dalekovoda zbog velikog broja požara, tako da su pojedini korisnici na području zapadne Srbije, kao i Distributivnih područja Kragujevac i Niš ostali bez napajanja električnom energijom.

Iz EDS ističu da će ekipe, po otklanjanju opasnosti od požara, ponovo uključiti navedene dalekovode i normalizovati napajanje.

- Zbog velikog broja požara, čije širenje podstiče jak vetar, posebno na području Zapadne Srbije, kao i Distributivnih područja Kragujevac i Niš, na zahtev vatrogasaca, kako bi sprečila dalje širenje vatre, omogućila gašenje požara i onemogućila da distributivna mreža bude zahvaćena plamenom, Elektrodistribucija Srbije je isključila jedan broj dalekovoda, tako da su pojedini korisnici na najugroženijim lokacijama ostali bez napajanja električnom energijom - saopštili su iz Elektrodistribucije.

Foto: Tanjug

Takođe, dodaju da su, zbog olujnog nevremena, praćenog veoma jakim vetrom, koje je u ponedeljak popodne zahvatilo pre svega Vojvodinu, na više lokacija registrovani padovi drveća preko distributivne mreže električne energije.

EDS apeluje na građane da na lokacijama gde je došlo do pada stabala na mrežu, ne prilaze oštećenim kablovima i stubovima, već da odmah pozovu lokalnu Elektrodistribuciju, kako bi ekipe montera hitno izašle na teren i sanirale kvar.

- Naglašavamo da su sve raspoložive ekipe Elektrodistribucije Srbije na terenu i intezivno rade na sanaciji posledica ovih vremenskih nepogoda i vanrednih situacija - navodi se u saopštenju.

Dačić: Širom Srbije više stotina požara - u Kragujevcu 148, u Kruševcu 10

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se Srbija, usled visokih temperatura, ali i ljudskog faktora, suočava sa više stotina požara na otvorenom i naveo da samo na teritoriji uprave u Kragujevcu danas ima 148 požara, dok u Kruševcu gori na 10 lokacija.

Dačić je naglasio da je tokom jučerašnjeg dana bilo 197 požara širom Srbije, da je trenutno u svakoj policijskoj upravi više desetina požara i naglasio da su sve nadležne službe angažovane na gašenju i lokalizovanju vatre.

- Svi kapaciteti koje mi imamo su angažovani, a to su vatrogasci i spasioci, to su i obični policajci, to su helikopterske jedinice. Naravno, tražimo gde možemo pomoć od dobrovoljnih vatrogasnih društava, civilne zaštite, vojske i sve što može da pomogne - rekao je Dačić nakon ceremonije otvaranja Turističkog kompleksa i Memorijalnog parka "Dragan Marković Palma" u Jagodini.

Foto: Tanjug/Marko Djokovic

Podsetio je da je više puta upozoravao da klimatske promene u Srbiji izazivaju velike probleme.

- Mi smo danas suočeni sa velikim brojem požara na otvorenom, a istovremeno je jedan deo naše zemlje suočen sa olujnim nevremenom, sa kišom, gradom i olujnim vetrom - naveo je Dačić.

Pozvao je građane da budu na oprezu jer požari nisu samo posledica visokih temperatura, već njima doprinosi i ljudski faktor, odnosno paljenje vatre na otvorenom.

- Nemamo neograničene resurse, imamo opremu, ali, to je pokazatelj da moramo da jačamo te sektore u narednom periodu i da nabavljamo što bolju opremu za gašenje požara. Vrlo je važno da smo nabavili helikoptere, jer helikopteri mnogo pomažu, i gotovo svi helikopteri koji su na raspolaganju se koriste za gašenje požara - rekao je Dačić.

Proglašeno vanredno stanje u Kuršumlijskoj opštini

Zbog požara koji su danas zahvatili više sela i zaseoka na području kuršumlijske opštine proglašeno je vanredno stanje.

Prema rečima predsednika opštine Vojimira Čarapića situacija u nekoliko sela gde je vatra zahvatila i seoske kuće je alarmanta.

- Iako su svi raspoloživi kapaciteti na terenu, vatrogasci, randici komunalnog preduzeća, pripadnici vojske , vatrena stihija se širi - ističe predsednik Čarapić koji paeluje na sve privatne preduzetnike koji poseduju cisterne da se uključe u akciju gašenja požara.

foto d.z.

Inače, pored sela Dankovića , požar je zahvatio okolni prostor pokraj puta za Lukovsku Banju a u selu Vlajna izgorela je fabrika za preradu drveta a gori i lokalno groblje,U selima Barlovo, Točane, Pepeljevac, Tulare prema svedočenju meštana gore oranice i zasadi kukuruza i pšenice a budući da se vatra prenela na deo deonice puta Niš-Priština od Kuršumlije ka Prokuplju, od danas popodne putnici izbegavaju ovu deonicu.