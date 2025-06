TEMPERATURA SKAČE NA 39 STEPENI: Na snazi dva upozorenja - RHMZ se oglasio rano jutros

U SRBIJI danas pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36 stepeni.

Foto: N. Fifić, K. Mihajlović, D. Dozet

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar ujutru slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju.

Od četvrtka veoma toplo

Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplo. U utorak i sredu maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni, a od četvrtka još toplije, do 39 stepeni.

Krajem sedmice, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije.

Foto N. Živanović

Hidrološko upozorenje

Na snazi je hidrološko upozorenje, koje važi do 3. jula.

Na celom toku Dunava, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, kao i na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Agrometeorološko upozorenje

Na snazi je i upozorenje na sušu, koje važi do 1. jula.

Prema aktuelnim analizama, na većem delu teritorije Srbije preovlađuje jaka i ekstremna suša, dok se u severnoj, delovima centralne i zapadne Srbije i dalje zadržavaju uslovi normalne vlažnosti. Prema prognozi SPI, u narednom periodu očekuje se nastavak ekstremno niskih količina padavina, što ukazuje na veoma izražen deficit vlage u zemljištu. Ovo može imati značajan negativan uticaj na razvoj useva, posebno u osetljivim fazama kao što su vegetativna faza i priprema za generativnu.