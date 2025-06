MEĐUNARODNI DAN REKE SAVE: Početak radova na proširenju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Beogradu (FOTO/VIDEO)

POVODOM Međunarodnog dana reke Save, obeležava se početak radova na proširenju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa koji se realizuje kao jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za potrebe izložbe EKSPO 2027 u Beogradu.

Profesor dr Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obratio se novinarima.

- Konačno se vrši sanacija. Biće urađena u narednom periodu. Uradićemo nešto jako lepo zato što će Beograd dobiti mogućnost da ima pristanište za brodove. To će biti veliki značaj za sam Ekspo ali će na kraju ostati gradu Beogradu, jer znamo da je turizam nešto što pokreće Srbiju. Možemo samo da vidimo koliko smo štete pretrpeli nekoliko meseci kada nismo imali mogućnost toliko da nas posećuju turisti. Mi ćemo poslati jasnu poruku da Beograd treba da bude otvoren. Da Srbija treba da bude otvorena, pogotovo to značajno na današnji dan, 1. juni, koji je dan reke Save. To je druga najveća reka u Evropi koja spaja 4 države, počevši od Slovenije, Hrvatske, BiH,i konačno u Srbiji gde se sliva u Dunav. - rekao je ministar.

Radovi obuhvataju sanaciju obaloutvrede i bagerovanje nanosa u zoni leve obale reke Save, od ušća uzvodno u dužini od 2.550 metara. Ovim radovima omogućava se stvaranje bezbedne i funkcionalne rečne obale, što predstavlja preduslov za proširenje lučkog područja, kao dela prateće infrastrukture za predstojeći globalni događaj izložbe EXPO 2027.

Početak radova na Savskom priobalju predstavlja značajan korak u pripremama za održavanje najvećeg globalnog događaja u istoriji naše zemlje – izložbe EXPO 2027.

Ovim infrastrukturnim zahvatom ne samo da se uređuje prostor od ključnog značaja za međunarodni rečni saobraćaj, već se i trajno unapređuje otpornost i atraktivnost Srbije kao domaćina, uz podizanje ekološke svesti i unapređenje upravljanja vodnim resursima u skladu sa principima održivog razvoja.