DANAS JE NAJSREĆNIJI DAN U GODINI: Ove tri stvari nikako ne treba da radite na Vaskršnji utorak

KAD svetlost Vaskrsa razbije tamu Velikog petka i subote, ona se ne gasi posle jednog dana. U srpskom pravoslavnom kalendaru, Vaskrs se ne svodi samo na nedelju - praznik traje tri dana, i svaki od njih nosi svoju duboku simboliku, svoje običaje i poruke.

Vaskršnji utorak, poznat i kao Svetli utorak, treći je dan Vaskrsa, obeležen crvenim slovom i verovanjem da tog dana treba živeti široko, veselo i čisto - dušom i telom.

Porodične gozbe i okupljanja

U našoj tradiciji, praznici nisu samo verski čin, oni su i društveni događaj. Vaskršnji utorak je dan kada se nastavljaju slavlje i gozbe koje su počele na Vaskrs. To je vreme kada se okuplja porodica iz svih krajeva, kada kucanje jajima prerasta u smeh, razgovore i sećanja. Rođaci, kumovi, prijatelji i komšije sede za istim stolom, jer se veruje da se kroz prazničnu radost prenosi i blagoslov na ceo dom.

Dan za ljubav i novi početak

U pojedinim selima, iako sve ređe, Vaskršnji utorak bio je dan za svadbe. Smatralo se da blagodet Hristovog vaskrsenja donosi sreću onima koji na taj dan započinju zajednički život. Vaskrs je simbol novog života, a brak je njegova najčistija metafora. Zato se mladencima želela dugovečnost, plodnost i mir, kao produžetak svečanosti koju Vaskrs simboliše.

Verovanja i zabrane

Vaskršnji utorak je, po narodnom predanju, najbolji utorak u godini. Ipak, postoje stvari koje se ne rade tog dana, iz poštovanja prema svetlosti koju praznik nosi. Ne preporučuje se obavljanje teških kućnih poslova, naročito ne pranje, šivenje i krpljenje muške odeće - veruje se da takvi poslovi mogu "poremetiti sreću" muškaraca u kući, posebno budućih vojnika.

Veruje se i da će, ukoliko je uveče nebo zvezdano, godina biti izuzetno rodna. Tokom čitave ove nedelje se nijednog dana ne posti, a sve do srede važi i običaj kuckanja uskršnjim jajima.

Dan za putovanja i ispunjene želje

Smatra se da je ovaj utorak naročito povoljan za putovanja. Stari običaj kaže: poželite želju na putu, i ona će se ispuniti. Bilo da je to put do reke, do drugog grada ili do nečijeg srca - Svetli utorak ohrabruje svaki korak koji vodi ka dobru.

Vodena nedelja i duhovno pročišćenje

Cela sedmica posle Vaskrsa nosi ime Vodena nedelja. Nije slučajno što se preporučuje odlazak na reku, potok ili izvor, u narodu se veruje da ta voda tada ima moć da "oteruje zle duhove i demone". I sve do srede, važi i običaj kucanja vaskršnjim jajima, kao produžetak radosti i simbol večnog života.

Poruka svetlosti

Vaskršnji utorak nije samo produžetak praznika, on je njegova tiha kulminacija. Dok su crkvene službe iste kao prethodna dva dana, domovi nastavljaju da blistaju u veselju, zajedništvu i veri. Oni koji se tada rađaju, veruje se, biće srećni i dugovečni. Oni koji tog dana zatraže oproštaj, dobijaće ga lakše. A oni koji otvore vrata svog doma, otvoriće i vrata blagoslova.

