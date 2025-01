INSTITUT: Poziv građanima da daju krv

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv, a to mogu da učine u prostorijama Instituta, koji se nalazi u Ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova.

Foto: Zdravstveni centar

Kako se navodi u saopštenju Instituta, akcije su planirane i na terenu, pa se u ponedeljak, 27. januara, krv može dati u Crvenom krstu Rakovice od 10 do 15 časova, a u utorak, 28. januara, u Opštini Novi Beograd od 11 do 15 sati.

U sredu, 29. januara, akcijama se pridružuju zaposleni u "Beogradskom vodovodu i kanalizaciji" od 8 do 13 i Gradskoj opštini Grocka od 9 do 14 časova.

Dan kasnije krv se može dati u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14, dok su za petak planirane dve akcije - u Biblioteci grada Beograda od 11 do 15 i Domu zdravlja u Požeškoj od 9 do 14 časova.

Narednog vikenda za dobrovoljne davaoce krvi svoja vrata otvaraju tržni centri, i to u subotu, 1. februara, "Stadion" na Voždovcu od 13 do 17 i "Big" na Paliluli od 11 do 15, dok će se u nedelju, 2. februara, transfuziološki autobus nalaziti ispred "Ade mola" od 11 do 15 časova.

(Tanjug)

