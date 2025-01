''MOJE DETE DOBRO, SVESNO I STABILNO ZAHVALJUJUĆI BRZOJ REAKCIJI LEKARA'' Otac devojke koja je povređena tokom blokade o stanju svoje ćerke

OTAC devojke S.P. koja je danas povređena na raskrsnici Ruzveltove i ulice Kraljice Marije u Beogradu kada je udarilo vozilo tokom blokade saobraćaja, izjavio je da je ona, zahvaljujući brzoj reakciji lekara sada dobro i da ju je u Univerzitetskom kliničkom centru obišla majka.

Foto: Printscreen





- Moja ćerka je sada dobro, ja nisam video, moja supruga je videla, nisam mogao. Moram da kažem da je najbitnije da je moje dete dobro, svesno i stabilno zahvaljujući brzoj reakciji lekara Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Hvala svima na profesionalizmu i hvala svim dobrim ljudima koji sada brinu za moje dete - rekao je otac povređene devojke.

Do incidenta je došlo kada su studenti koji blokiraju fakultet blokirali raskrsnicu, a više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se M.P. (36), vozaču automobila koji je u Ruzveltovoj ulici udario devojku na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Vozaču je određeno zadržavanje do 48 sati, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić da je on ranije evidentiran kao izvršilac različitih krivičnih dela i osuđivan sedam puta.