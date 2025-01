SAMO NA PRAVNOM PREDALI 8.000 PRIJAVA ZA JANUAR: Od 6.000 aktivnih akademaca, više od 4.000 njih hoće proveru znanja

STUDENTI, koji su želeli, da izađu na ispit u januarskom roku, iako su prema procenama na gotovo svim fakultetima u većini, ipak će morati da sačekaju proveru znanja. Do kada, ne zna se. Jer, ako bi se i danas prekinule blokade fakulteta, ispitni rok ne bi mogao automatski da počne. Pre izlaska na ispit, akademci moraju da završe vežbe, kolokvijume i ostale predispitne obaveze. Da ima puno akademaca koji bi želeli da polažu u prvom roku, pokazuje i podatak da je na Pravnom fakultetu u Beogradu, jednom od najvećih u Srbiji, do momenta otkazivanja roka podneto više od 8.000 prijava.

Foto: Z. Jovanović

Ne dovodeći u pitanje pravo studenata kao punoletnih građana da protestuju u skladu sa Ustavom i zakonom, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov ističe da zahtevi za snažniju vladavinu prava koji su u osnovi zahteva studenata u blokadi, gube legitimitet ako se na taj način uskraćuju prava njihovih kolega, koji ne podržavaju proteste ili ne učestvuju u blokadama. Tome u prilog, on navodi i egzaktne podatke.

- Do 23. decembra kada je, na zahtev studenata Nastavno-naučnog veća donelo odluku da se januarski rok ne održi u terminu utvrđenom Statutom, od 11. do 25. januara, evidentirano je oko 8.000 ispitnih prijava, što znači da je ispite prijavilo više od 4.000 studenata od ukupno 6.000 aktivnih, koliko ih ima na Pravnom fakultetu - navodi profesor Petrov. - To je pokazatelj da su studenti u velikoj većini želeli januarski rok i imali legitimna očekivanja da će ga biti. To ne znači da među njima nije bilo onih koji podržavaju proteste, ali nisu želeli apsolutnu blokadu fakulteta.

Profesor Petrov naglašava da je sloboda mirnog okupljanja ustavna kategorija, a blokade faktička. Totalne blokade su negacija prava na obrazovanje koje je, takođe, ustavno pravo. On dodaje da, ako je suština studentskih protesta zahtev za vladavinu prava, onda se mora voditi računa o tome da se iz neprava teško stvara pravo.

- Treba stvari nazvati pravim imenom, na Univerzitetu je trenutno neredovno stanje - smatra profesor Petrov. - Nažalost, šira javnost nije upoznata sa slikama amfiteatara i prostorija u Rektoratu. Već mesec i po, određeni broj studenata praktično živi na fakultetima, preneli su posteljinu, dušeke za spavanje. Pojedine prostorije su pretvorene u magacine. Uprave fakulteta nemaju odgovarajuće mehanizme nadzora onoga što oni rade.

Po oceni profesora Petrova, fakulteti treba što pre da izađu iz blokade. Važnu ulogu u tome treba da ima Rektorat, ali i legitimni predstavnici studenata:

- Apelujem na nadležne, da pokušaju uspostave dijalog sa studentima u blokadi. Legitimni studentski predstavnici umesto da se pojavljuju u medijima treba da razgovaraju sa svojim kolegama u blokadi. Studenti u blokadi poslaće snažnu poruku ako su spremni da razgovaraju kako bi se situacija na Univerzitetu što pre normalizovala.

Brnabićeva traži sednicu odbora PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da će tražiti da se održi sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, na kojoj će se razgovarati kako da se zaštite interesi i prava većine studenata koji ne blokiraju fakultete i žele da polažu ispite, a koji mogu da izgube godinu ako se blokade nastave.

- Šta će biti sa studentima na budžetu ako izgube taj status, ko će pokrivati te troškove? Ako izgube godinu zbog blokada, ko će da vraća studentske kredite? Ko će da im nadoknadi pokrivanje troškova smeštaja ukoliko izgube godinu i pravo na studentski dom? Njihove porodice ili plenum? Tražiću da se Odbor bavi tim pitanjima i želim da čujem odgovore - istakla je Ana Brnabić.