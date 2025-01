LEDENI DANI SVE DO JOVANJDANA: U ova dva mesta u Srbiji izmereno -10

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu prognozu.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Na području Beograda, u pojedinim delovima Srema i južnog Banata magla uz smanjenu vidljivost od 200 do 500 m.

U toku dana na severu i u centralnim predelima pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. U ostalim oblastima umereno do potpuno oblačno, na planinama i na krajnjem jugu ujutro uz provejavanje snega. Vetar slab do umeren severoistočni. Maksimalna temperatura od 0 do 4°S.

Do kraja druge dekade januara suvo

Do kraja druge dekade januara očekuje nas suvo vreme.

* ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1 °S,

* najviša temperatura do petka od -1 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini do 7 °S, od subote u porastu

* u sredu umereno oblačno

* zatim pretežno sunčano,

osim u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama gde se očekuje magla koja će se ponegde zadržavati i duže tokom dana.

Temperature jutros u 8 časova

Prema podacima objavljenim na sajtu RHMZ-a, u dva mesta u Srbiji jutros je izmereno -10 stepeni.

