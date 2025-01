VERNICI ZA BOŽIĆ U CRKVI SVETOG NIKOLE U PRIŠTINI: Dolazak za praznik budi nadu da ćemo se jednog dana vratiti (VIDEO)

VIŠE desetina vernika okupilo se ovog božićnog jutra u crkvi Svetog Nikole u Prištini da proslave rođenje Isusa Hrista, uz poruku da se u danima radosti budi nada da će se Srbi vratiti u grad iz koga su 1999. godine proterani.

Foto kosovo-online

Liturgiju u crkvi Svetog Nikole, kojoj su prisustvovali raseljeni iz Prištine, oni koji još uvek žive u ovom gradu, ali i žitelji okolnih mesta, služili su sveštenici Staniša Arsić i Srđan Stanković.

Otac Staniša Arsić poželeo je da Isus podari mir svakom čoveku, porodici i domu, svuda gde je to potrebno, navodeći da je on najpotrebniji narodu na Kosovu, ali i svim pravoslavnim hrišćanima koji stradaju svuda po svetu.

- Naš narod na Kosovu i Metohiji trpi ove nedaće koje nas snalaze, ali uz Božiju pomoć, nadu, i veru u Boga, sve ćemo da preživimo. Da naš narod 'pretekne', što bi rekli. Čini mi se da je Sveti Stefan Nemanja rekao 'sve dok se sine u tvom mestu čuje tvoj glas, tvoj jezik, znaj da nije izgubljeno'. A mi da se potrudimo, draga braćo i sestre, da sve ono što je do nas činimo, sve što možemo, da damo maksimum od sebe, ne višak, ne ono što nam spada sa stola kada jedemo, ne to, nego baš onaj najveći komad koji držimo u ruke, a to je našu veru, veru u Boga, veru u onoga koji je došao među ljude da donese mir - rekao je Arsić.

Okupljeni vernici posebno su emotivno doživeli proslavu Božića u Prištini.

Marko Marković iz Čaglavice ističe da proslava rođenja Isusta Hrista u Prištini „ima blagodat Božiju“.

- Biti ovih dana u Prištini, pogotovo za ovako velike praznike, nosi posebnu draž, posebnu emociju i posebnu blagodat Božiju. Sama pomisao da ste na mestu gde je pre samo dve decenije živelo više od 40.000 Srba, a danas u samom gradu ih nema ni desetak, budi nekakvu tugu, ali ipak u ovim danima radosti budi nadu da ćemo se jednog dana vratiti i da ćemo dočekati bolja vremena - rekao je Marković.

Novica Stolić, koji je proteran uz Obilića, trudi se da za svaki praznik bude u crkvi Svetog Nikole u Prištini.

- Osećaj je veoma lep, ovde sam kršten, ovde sam se venčao i otkada su nas prognali iz Obilića, ovde sam za svaki praznik. Poručio bih svetu da samo mir, sloga i pravda spašavaju celokupno čovečanstvo na ovoj zemaljskoj kugli - rekao je Stolić.

Dragana Pajović poželela je da se iz godine u godinu što više Srba okuplja na liturgiji.

- Dao je Bog i daće Bog da nas je što više i da se sabiramo u hramovima Srpska pravoslavne crkve, neka je srećan i blagosloven današnji dan- rekla je Pajović.

Ona je istakla da gotovo svake nedelje posećuje crkvu Svetog Nikole u Prištini.

- Mi smo ovde, i kad god možemo, moja porodica i ja obilazimo ovaj hram -rekla je Pajović.

Na liturgiji u Prištini bilo je i najmlađih, među njima i Irina Marković koja je Božić čestitala pesmicom.

- Božić je stigao, sve nas veseli, dolaskom svojim, dobrotu deli. Radosti, sreći, nema kraja, prašta i miri, ljubavlju spaja. Njegova ljubav svakog nek vodi, Mir Božiji-Hrisos se rodi - poručila je Irina.

Crkvu Svetog Nikole sagradili su pravoslavni Srbi iz Prištine 1833. godine na temeljima srednjovekovnog srpskog pravoslavnog manastira, međutim, ona je zapaljena zajedno sa parohijskim domom u Martovskom pogromu 2004. godine. Obnovljena je nekoliko godina kasnije.

(Kosovo onlajn)