PROMENA JE STIGLA JUTARNJI MRAZ PA SUNCE: Vremenska prognoza za četvrtak, 26. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Free Images Pixabay

VREME U SRBIJI

Na severu zemlje pretežno sunčano, a u ostalim predelima oblačno, pre podne mestimično sa slabim snegom, u Negotinskoj Krajini sa slabom kišom, a posle podne se očekuje prestanak padavina.

Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najniža temperatura od -3 do tri stepena, najviša dnevna od jednog do šest stepeni.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab do umeren vetar severnih i severozapadnih pravaca.

Najniža temperatura od -2 do 0 stepeni, a najviša dnevna oko tri stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do 2. januara 2025. godine: u petak će na severozapadu biti pretežno sunčano, a u ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, sredinom dana i posle podne ponegde sa slabim, kratkotrajnim snegom.

Do kraja perioda očekuje se suvo vreme, ujutru hladno, u većini mesta uz slab, ponegde i umeren mraz, za vikend i u ponedeljak umereno i potpuno oblačno, a od utorka, 31. decembra, toplije sa dužim sunčanim intervalima.

(sputnikportal.rs)

