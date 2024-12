CIKLON RAZORIO DEO GRČKE, PRETI LI ISTO NEVREME SRBIJI? Oluja rušila stabla, poplave nosile sve pred sobom (VIDEO)

TOKOM vikenda preko Srbije i našeg područja premeštao se visinski ciklon, koji je našoj zemlji prvog dana vikenda doneo obilne padavine.

FOTO: Tanjug/AP

Ciklon je znatno jače oluje i nepogode doneo Grčkoj, a s obzirom na jačinu, sve oči i dalje su uprete u njega, jer se nalazi veoma blizu našem području, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Tokom subote obilne padavine zabeležene su širom Srbije. Obilna kiša pala je u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima zemlje, a veoma obilni sneg u planinskim predelima i na jugozapadu zemlje, gde je palo od 30 do 40 cm snega, lokalno i do pola metra, što je dovelo do nevolja u saobraćaju u tim predelima Srbije.

Najmanje padavina bilo je na severu Srbije, a potpuno suvo vreme na severu Vojvodine.

Drugog dana vikenda, visinski ciklon svojim centrom izmestio se iznad Grčke.

Veći deo Grčke našao se na udaru jakog nevremena, uz obilne padavine i olujne vetrove.

Bilo je jakih pljuskova sa grmljavinom, a najobilnije padavine zabeležene su na Halkidikuju i na severoistoku Grčke, kao i na ostrvima u Egejskom moru.

Palo je od 100 do 300 litara kiše, lokalno i do 400 litara, pa su nastale razorne poplave i bujice, a olujni vetar lomio je drveće u Solunu.

U planinama na severu i severozapadu zemlje pale su obilne količine snega.

Pod uticajem ovog ciklona, veoma nepovoljno vreme širom Grčke očekuje se i danas i sutra, uz obilne padavine i jake oluje na istoku zemlje i u oblasti Egejskog mora.

Kada je reč o Srbiji, iako je ovaj ciklon i dalje blizu, dovoljno je daleko svojim centrom od našeg područja, tako da Srbija ne treba da strahuje od nepogoda.

Kako se tokom vikenda ciklon odmicao na jug preko našeg područja, zajedno se sa njim povukao i snažan oblačni sistem sa padavinama, tako da je usledila i stabilizacija vremena.

U Srbiji do kraja dana promenljivo oblačno i suvo, a slično vreme očekuje se i sutra, uz sunčane periode, dok se ujutro očekuju magla, ponegde i mraz.

Maksimalna temperatura biće u skladu sa kalendarom, a to su vrednosti od 5 do 10 °C.

Od srede do petka biće slabih padavina, u nižim predelima slabe kiše, na planinama slabog snega, a u sredu i u četvrtak biće malo hladnije, uz temperature od 3 do 7 °C.

Na samom kraju sedmice očekuje se jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.

(Telegraf)

