OŠTRIJE KAZNE - DUG POGINULOJ DECI: Roditelji žrtava u saobraćajnim nesrećama izdejstvovali izmene Krivičnog zakonika

Počinioci teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom biće oštrije kažnjavani nego do sada, što je utvrđeno izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije, koje je prošle sedmice usvojila Narodna skupština na inicijativu Udruženja roditelja dece stradale u saobraćaju.

foto Udruženje roditelja stradale dece

- Umesto od dve do 10 godina zatvora, koliko je dosad bilo zaprećeno onima koji usmrte nekog vozeći bahato i nasilnički, pod dejstvom alkohola ili opijata, sada će kazna biti od 5 do 15 godina. Tražili smo da taj raspon bude od 15 do 30 godina, ali to nije prihvaćeno. Zadovoljni smo ipak što te kazne više neće biti sramotno male - kaže članica ovog udruženja Tatjana Dubajić iz Sombora, čiji je 22-godišnji sin Stefan sa svojim drugom Markom Odobašićem (25) poginuo u julu 2022. godine na motociklu vraćajući se iz Apatina, kad je na njih naleteo 28-godišnji automobilista vozeći 176 kilometara na sat, sa 1,9 promila alkohola u krvi.

Za smrt dvojice mladića počinilac je dobio ukupno 6 i po godina zatvora.

Izmenjena je i odredba KZ o sankcijama za prekršaj u vožnji, koje odsad neće biti "ili-ili", nego istovremeno i zatvorske i novčane.

Mesečno pogine jedno dete Master inženjer saobraćaja Igor Velić iz udruženja "Sigurne staze" i Instituta za urbanu mobilnost predočio je da mesečno u našoj zemlji u saobraćajnim nezgodama pogine jedno dete, a bude povređeno oko 110.- Po tome, u viziji "Nula stradale dece u saobraćaju", za Evropskom unijom kasnimo 15, a za Švedskom 25 godina - Zaključio je Velić.

Tatjana navodi da se Udruženje roditelja dece stradale u saobraćaju izborilo i za izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, pa će se tako vinovnicima saobraćajnih nezgoda ubuduće odmah oduzimati vozačke dozvole, koje su dosad mogli da koriste dok traje suđenje, jer se to, zbog pretpostavke nevinosti, uvažavalo kao njihovo ustavno pravo. Takođe, ističe naša sagovornica, osumnjičeni krivci saobraćajnih udesa više neće do suđenja ostajati kod kuće, nego će biti u pritvoru, a to vreme im se neće uračunavati u kaznu.

- Dve godine smo se borili da ostvarimo uticaj na kaznenu politiku, a uspeli smo zahvaljujući podršci predsednika Aleksandra Vučića, vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, ministara i saobraćajnih i pravnih stručnjaka. To smo uradili u ime naše izgubljene dece, da druga deca ne bi stradala od onih kojima su blage sankcije davale vetar u leđa da gaze i beže sa mesta nesreće - rekla je Tatjana Dubajić.