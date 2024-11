OVI PREDELI SRBIJE ĆE SE ZABELETI: Sneg nam stiže već tokom noći

DANAŠNjI dan u Srbiji proteći će u znaku suvog, tmurnog i hladnog vremena za ovo doba godine. Pre dva dana sneg je zabelio mnoge više predele Srbije, a uskoro se očekuje i u nižim predelima.

Foto: N. Živanović

Inače, iako je vazdušni pritisak u prizemlju vrlo visok, na visini je iznad našeg područja prisutan ciklon, koji se svojim centrom premešta na severoistok, prema oblasti Karpata.

U sklopu njega, vreme u Srbiji je oblačno, a prisutna je i vlažna vazdušna masa.

Istovremeno, ovaj ciklon uslovljava i priliv hladnije vazdušne mase, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura biće od 5 do 9 stepeni, u Beogradu do 7 °C.

Već u toku noći do juga Srbije očekuje se da sa juga stigne snažan oblačni sistem sa kišom, susnežicom i snegom.

Ova oblačna i padavinska zona potom će se tokom četvrtka širiti dalje prema severu, ali se padavine očekuju samo južnije od Save i Dunava i južnije od Beograda.

U četvrtak će u svim predelima Srbije biti oblačno. U Vojvodini će biti suvo.

U ostalim predelima biće vrlo hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu i sneg biće povremeno i u nižim predelima južne, zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

U ovim predelima očekuje se da padne od 5 do 15 centimetara snega, koji bi se najviše formirao i zadržao ujutro i pre podne, dok bi na planinama palo i više od 15 cm snega, pa i do čak 30 cm snega.

Sneg će biti veoma mokar i težak, odnosno vlažan.

Kako će se snežna granica nalaziti na oko 200 metara nadmorske visine, očekuje se da se zabele i mnogi gradovi, i to po prvi put ove sezone.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 5 °C, u Beogradu do 3 °C, maksimalna dnevna od 2 do 7 stepeni, u Beogradu do 5 stepeni. Padavine će se premeštati sa juga prema centralnim predelima Srbije i neće stići do Beograda i severa zemlje.

U petak oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Za vikend sunčanije i toplije.

Sledeće sedmice osetno toplije, uz pojačanje južnog strujanja. Maksimalna temperatura tokom pojedinih dana biće i iznad 15 stepeni, a povremeno se očekuje i kiša.

Dakle, pred nama su hladni dani, povremeno sa kišom i snegom, uz temperature ispod proseka za ovo doba godine.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 8 do 12 °C, one će do vikenda biti niže i za pet stepeni od napomenutog proseka.

(Telegraf)

