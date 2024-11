SADA I ZVANIČNO, OD OVOG DATUMA STIŽE SNEG: Temperatura u naglom padu, Srbija na udaru mraza i magle (FOTO)

NAREDNIH dana hladno, ali uglavnom suvo, jesenje vreme, a u drugom delu sledeće nedelje izgledno otopljenje, dok se jače pogoršanje vremena očekuje tek oko 20.11, najavljuje Marko Čubrilo na svom Fejsbuku.

- Narednih dana sve češće zadržavanje niskih oblaka i magle tako da će često biti tmurno i hladno za ovaj deo godine. Na visokim planinama i na jugu regiona znatno više sunce i toplije. Maksimumi od oko -1 do +5 u mestima sa maglom, a u mestima bez magle od oko +10 do oko +18 stepeni Celzijusa - prognozira Čubrilo.

U noći ka ponedeljku sa severoistoka će se premestiti mala količina još hladnijeg i slabo vlažnog vazduha, te bi na istoku Srbije u ponedeljak pre podne ponegde moglo biti vrlo slabe kiše ili snega na preko 900 mnv.

- Izmenom položaja i jačine ciklona šanse za neke konkretnije padavine su u narednoj nedelji bitno umanjenje. Modeli sada vide slab ciklon čiji centar bio jako daleko od nas te bi padavine, ukoliko ih i bude sredinom nedelje, bile retke i slabe, dok bi možda samo predeli uz Jadran i sama obala dobili više kiše ali i to je upitno. Sredinom nedelje bi planine preko 800 mnv ponegde imale provejavanje snega. Sa drugačijim položajem ciklona i vetar je znatno oslabio te se duž Jadrana sada sredinom nedelje očekuje uglavnom slaba bura i istočnjak, a jake košave neće biti već će duvati slab do umeren istočni i jugoistočni vetar - piše Čubrilo.

Čubrilo najavljuje da će sredinom nedelje biti hladnije, ali se to zahlađenje u mestima gde pre toga bude magle i neće osetiti, tako da bi se oko srede maksimumi kretali od +2 do +8 stepeni Celzijusa, a duž Jadrana oko +14 stepeni Celzijusa. U drugom delu sledeće nedelje slab mediteranski ciklon bi ka nama mogao povući topliji vazduh te bi tada uz jačanje tople košave i juga moglo doći i do otopljenja.

Šanse za sneg u nizijama do 23.11. gotovo i da ne postoje, napominje Marko Čubrilo.

Vetrovito sa pojavom košave

Sličnu vremensku prognozu najavljuje i meteorolog Ivan Ristić. Prema njegovim navodima, od nedelje nam stiže hladniji vazduh, koji će dodatno spustiti temperaturu.

Nema mnogo promene u prognozi za naredne dane, u nedelju, 10. novembra dolazi hladniji vazduh sa istoka tako da će maksimalne temperature pasti u proseku za 4 stepena sa od 12 do 17 stepeni Celzijusovih, na vrednosti od 8 do 13 stepeni Celzijusovih. U sredu, 13. novembra sa juga dolazi topli front koji donosi kišu u nizinama, a na planinama u početku sneg. Osim kiše u sredu biće i vetrovito sa pojačanom košavom, ali i prohladno maksimalna temperatura od 6 stepeni Celzijusovih do 10 stepeni Celzijusovih. Nakon prolaska toplog fronta od četvrtka ponovo ulazimo u topliji period.

