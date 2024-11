DA LI NAM TREBAJU KABANICE, A BIĆE I MRAZA: Vremenska prognoza za petak, 1. novembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano vreme, samo u jutarnjim satima magla i niska oblačnost.

Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda, magla i niska oblačnost u nižim predelima i pre podne. Posle podne pretežno sunčano.

Duvaće promenljiv, na istoku slab do umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura od 2 do 11°C, najviša dnevna od 18 do 21° C, u mestima sa dužim zadržavanjem magle biće hladnije - oko 16° C.

U toku noći ponovo u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka moguće je formiranje magle ili niske oblačnosti.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutru i pre podne magla ili niska oblačnost, a posle podne pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab promenljiv vetar.

Najniža temperatura od 6 do 9°C, najviša dnevna oko 18°C.

U toku noći moguće je ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Suvo i stabilno vreme zadržaće se i u prvoj dekadi novembra prema prognozi koju je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Do subote (2. novembra) očekuje se suvo i stabilno vreme, u noćnim i jutarnji satima magla i niska oblačnost. Tokom dana najavljuje se delimično kratkotrajno razvedravanje uz sunčane intervale i najvišu temperaturu u većini metsa od 15 do 21 stepen.

U subotu posle podne na severu, a uveče i u ostalim krajevima uslediće naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

U nedelju (3. novembra) biće hladnije, na severu pretežno sunčano, u ostalom delu umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom.

U toku dana očekuje se postepeno razvedravanje u zapadnim i centralnim krajevima, dok će se na istoku i jugoistoku zadržati oblačno tokom celog dana.

Od ponedeljka (4. novembra) biće suvo i hladnije, naročito u jutarnjim satima kada se očekuje slab do umeren jutarnji prizemni mraz, a ponegde i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana najavljeni su duži sunčani itervali, navodi RHMZ.

Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom novembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet milimetara nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

(sputnikportal.rs)

