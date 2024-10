KAŠALJ ZADAJE MUKE MNOGIM BEOGRAĐANIMA: Evo šta kažu lekari, kada je pravo vreme da potražite stručnu pomoć

KAŠALj sve više muči naše sugrađane, istakla je jutros dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći. I dalje je najviše pacijenata koji se ovih dana žale na problem sa hipertenzijom, ali su prisutni i pacijenti koji boluju od hroničnih oboljenja.

Doktorka Stefanović ističe i da su se telefoni usijali od poziva onih koji imaju respiratorne probleme.

Kašalj je jedan od glavnih razloga zašto su pacijenti zvali Hitnu pomoć, međutim, tu su i standardne boljke koje svakodnevno muče naše građane.

- Ostvareno je 1.420 poziva, što je ispod proseka za ovo doba godine. Hipertenzija je i dalje dominantan simptom, pa zbog toga često moramo i da intervenišemo. Često se dešava da i nakon svih saveta i terapije koju pacijenti popiju pritisak ne pada, pa neke pacijente moramo i da prevezemo do prve ustanove - kaže dr Stefanović iz Hitne pomoći.

Doktorka Stefanović napominje i da je za ovo doba godine karakteristično pogoršanje stanja kod hroničnih pacijenata.

- Dosta zovu pacijenti koji boluju od hroničnih oboljenja. Različita tkiva se različito rastežu, što dovodi do bolova, posebno kada se menja vreme. U toku noći mi smo jedini koji mogu da im pomognu, pa smo više puta intervenisali - kaže dr Stefanović.

Kašalj muči građane

Puno je pacijenata sa virusnim i respiratornim infekcijama, kod kojih kašalj ne prestaje i po nekoliko nedelja.

- Kašalj uvek treba shvatiti ozbiljno! Ako znate da je vezan za virusnu infekciju i doktor vas je pregledao, to bi trebalo brzo da prođe. Ako kašalj traje tri ili više nedelja, pa do mesec dana, a rendgenski snimak je dobar, to takođe ne bi trebalo da bude opasno. Respiratorni sistem je povređen od strane infekcije i treba mu vremena da se zaleči. Međutim, neophodno je uzimati simptomatsku terapiju - kaže dr Stefanović.

Ipak, ima slučajeva i kada je kašalj veoma ozbiljan i kada nikako ne treba ignorisati.

- Najviše me brine da neko kašlje tri ili četiri nedelje bez virusne infekcije! To se posebno odnosi na pušače, koji ovo nikako ne bi smeli da zanemare. Što se pre jave lekaru, pre će se otkriti šta je uzrok kašlja i neke stvari će moći i ranije da se zaleče - kaže dr Ivana Stefanović.

