TOKOM NOĆI POGORŠANJE VREMENA: Vikend u znaku padavina, a evo kada možemo očekivati razvedravanje

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se večeras upozorenjem za pogoršanje vremena koje nas čeka u večernjim časovima, sa širenjem na dane vikenda.

Foto: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- U toku večeri umereno do potpuno oblačno, na jugoistoku Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde kiša slabog, ređe umerenog intenziteta. U toku noći očekuje se širenje padavinske zone na celu zemlju i pojačanje intenziteta kiše i pljuskova. Duvaće slab i umeren, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, koji će u Vojvodini (osim južnog Banata) biti u skretanju na severni i severoistočni - navodi se u RHMZ najavi.

Kako je već najavljeno, kiša, koja je danas padala, intenziviraće se tokom noći na zapadu i severu zemlje (od 10 do 30 mm), a sutra i na jugu i jugoistoku (od 20 do 40 mm).

Do kraja sedmice povremeno kiša i pljuskovi, u Banatu sutra olujna košava

U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slabljenju do kraja dana. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 16 stepeni na severozapadu do 27 na jugoistoku Srbije.

Za vikend i dalje povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći na jugozapadu, jugu i istoku zemlje, ali se obilne padavine ne očekuju.

Početkom naredne sedmice, u ponedeljak i utorak pretežno sunčano uz manji porast dnevnih temperatura, a u sredu novo prolazno naoblačenje s kišom.

Biometeorološka prognoza

Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje kardio-vaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju, preneo je Informer.

BONUS VIDEO: BRAK SRBINA I KINESKINjE: Najinteresantniji običaj slava/ Nekoliko minuta sa Ičen i Nemanjom