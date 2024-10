OČEKUJTE NOVI VREMENSKI PREOKRET: Očekuju se obilne padavine, a ovaj deo Srbije prvi na udaru

I DANAŠNjE jutro u Srbiji osvanulo je veoma hladno, ponegde i maglovito vreme, a nakon hladnog jutra, pred Srbijom je znatno topliji dan.

Foto: Tanjug

Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Nažalost, uskoro sledi novi vremenski preokret.

Srbija će narednih dana biti pod uticajem ciklona sa Jadranskog mora.

Već danas sledi povećanje oblačnosti.

U četvrtak umereno do pretežno oblačno i umereno toplo, dok se na severu očekuje osetno svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima, naročito u Vojvodini.

Na jugoistoku se očekuju i sunčani periodi. U toku večeri i noći kišna zona širiće se i na ostale predele Srbije.

Duvaće slab do umeren južni vetar, u Vojvodini severoistočni.

Jutarnja temperatura od 6 na jugoistoku do 14 °C na severu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevna od 14 u Bačkoj do 26 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 20 stepeni.

Ponegde se očekuju i obilnije padavine.

Povremenih padavina biće i u nedelju.

Maksimalna temperatura biće u petak i tokom vikenda ispod 20 stepeni.

Sledeće sedmice očekuje se stabilizacija vremena i porast temperatura vazduha.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: OD SUNCA DO GRMLjAVINE: U Beograd jutros stigao najavljeni hladni talas