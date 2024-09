TROPSKI DAN, A ONDA SLEDI DRASTIČNA PROMENA: Vremenska prognoza za subotu, 28. septembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: P. Milošević/Novosti

VREME U SRBIJI

Iznad većeg dela Srbije će biti pretežno sunčano i toplo, ali uz postepenu promenu vremena u drugom delu dana, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje će pre podne zahvatiti Bačku, u drugom delu dana proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, dok se na jugu i istoku zemlje padavine očekuju tek tokom noći ka nedelji. Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlje, mestimično od 20 do 50 mm.

Jutarnja temperatura biće 10 do 20 °C, a najviša dnevna od 22 °C na severozapadu do 32 °C na jugoistoku zemlje.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu će sutra pre podne biti pretežno sunčano uz slab do umeren južni vetar, posle podne očekuje se postepeno naoblačenje. Kiša, pljuskovi i grmljavina uz umeren, kratkotrajno i jak severozapadni vetar i pad temperature, očekuju se kasnije posle podne, uveče i noću, a uslova za intenzivnije padavine biće krajem dana. Jutarnja temperatura biće oko 19 °C, a najviša dnevna oko 28 °C.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U nedelju će biti oblačno sa kišom i hladno uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije povremeno imati i olujne udare. Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na subotu i u većini mesta biće u intervalu od 13 do 15 °C, na istoku ponegde i do 18 °C. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severa.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano i sveže, uz slab i umeren severozapadni vetar koji će na istoku Srbije povremeno imati i olujne udare ali se krajem dana očekuje i njegovo slabljenje. U utorak i sredu posle hladnog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. RHMZ najavljuje da će do kraja sedmice biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

