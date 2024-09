NEVREME ĆE VEČERAS POGODITI OVE DELOVE NAŠE ZEMLJE: Evo šta nam donose naredni dani

DO kraja dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno. Lokalnih pljuskova, ponegde i grmljavine biće na severu i severozapadu Bačke, u delovima Srema, u Mačvi i ponegde na jugoistoku Srbije. Ne očekuju se značajnije padavine.

Foto: Unsplash

U ostalim predelima biće uglavnom suvo.

Pljusak koji je nedavno zahvatio delove Beograda, pre svega severni i zapadni obod Beograda, odnosno levu stranu Dunava i Save, izmestio dalje na zapad, iznad Srema.

Trenutne temperature kreću se od 16 do 24, u Beogradu je 20 stepeni.

Inače, iako je u Srbiji došlo do porasta vazdušnog pritiska i delimične, ali ne i potpune stabilizacije vremena, Srbija je i dalje pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana, koji je prethodno doneo katastrofalne posledice centralnoj Evropi, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U Vojvodini u četvrtak suvo. U ostalim predelima umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, od jutra u južnim i jugozapadnim, a od sredine dana i u ostalim predelima Srbije, osim u Vojvodini.

Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 20 na jugu do 24°C na severu Srbije, u Beogradu do 22.

Slično vreme i u petak, a subotu pljuskovi sa grmljavinom u subotu se očekuju samo na jugu i jugozapadu Srbije.

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće sunčano i toplo, temperatura od 23 do 27 stepeni.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL: Održana je generalna proba prikaza sposobnosti "Zastava 2024";